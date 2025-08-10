A Tisza és a DK is elfogadhatatlannak tartja, hogy fertőzött a székesfehérvári szülészet csapvize

Két perc különbséggel küldte el közleményét a Tisza Párt és a DK annak kapcsán, hogy a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórházban napok óta nincs iható csapvíz, sőt azzal legfeljebb felnőttek zuhanyozhatnak, gyerekeket és újszülötteket tilos fürdetni benne. A problémáról a HVG is beszámolt néhány napja.

Földi Judit, a Demokratikus Koalíció székesfehérvári országgyűlési képviselője nyílt levelet intézett Takács Péter egészségügyi államtitkárhoz, amiben leírja: harmadszor fordul elő, hogy „gond van a víz minőségével és emiatt zárják el a csapokat — és még ha vissza is kapcsolják, inni akkor sem lehet a csapvízből”. Földi szerint „ez nem technikai probléma, hanem rendszerszintű kudarc”.

A képviselő felveti, hogy Takács szerint a betegellátás nem sérült, ezért azt kérdezi: „víz nélkül hogyan lehet kezet mosni, fertőtleníteni, újszülöttet világra hozni? Hogyan lehet méltó körülmények között szülni, ha az anyák nem tudnak lezuhanyozni a szülés után?”

Senkinek nincs meg a felmérés, amely alapján az államtitkár azt mondta, a műtők 96 százaléka klimatizált Nem tudja vagy nem akarja a kormány alátámasztani, hogy majdnem az összes műtő és intenzív osztály klimatizált.

Földi úgy fogalmaz: „15 év kormányzás után még mindig ott tartunk, hogy Magyarországon egy kórház nem tudja garantálni a biztonságos vízellátást”. Majd felteszi a kérdést: Hol van a felelősség és a kormányzati prioritás, amikor életek forognak kockán?

„A kormány luxusjachtokon és stadionokban nem ismer kompromisszumot — de az anyák és újszülöttek számára a XXI. század minimuma, a tiszta víz, nem biztosított” – írja a DK képviselője. Szerinte ez nem maradhat következmények nélkül, ezért Takácsnak „ideje lenne a lemondásán gondolkodnia”.

Tisza: a probléma hónapok óta fennáll

Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke is kiadott egy közleményt, amiben felsorolja a problémákat, például, hogy a fertőzésveszélyes víz miatt palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak a székesfehérvári kórházban és csak így lehet a csecsemőket is fürdetni.

Magyar szerint több kismama és kórházi dolgozó is megerősítette, hogy nem tudtak zuhanyozni, még a vécéöblítés is palackos vízzel vagy vödörből történő locsolással zajlik. A higiéniai helyzet különösen aggályos.



Az érintett osztályokon – szülészet, koraszülött osztály, nőgyógyászat – alapvető feladatokat, mint a kézmosás, eszközfertőtlenítés és takarítás, csak nehézkesen tudtak ellátni palackos víz segítségével.

Magyar közleményét azzal zárja: „Mielőtt Takács Péter azt találná ki, hogy a TISZA feladata lenne az iható víz biztosítása egy magyar kórház szülészetén, jelzem, hogy ők vannak kormányon 15 éve. És még 8 hónapig…”

A Tisza elnöke néhány órával később kiadott egy másik közleményt is, ami gyakorlatilag Takács Péter (Magyar által megírt) felmondólevele 13+1 pontos indoklással, amiben felsorolja a magyar egészségügy legnagyobb problémáit.

Eszerint az Orbán-kormány Takács „hathatós segítségével” alulfinanszírozza az egészségügyet, és áttereli a betegeket a magánegészségügybe, semmit nem tett azért, hogy ne haljon meg több tízezer ember megelőzhető és kezelhető betegségekben, vagy hogy nem törődik azzal, hogy minden harmadik férfi meghal 65 éves kora előtt.

Az egyes szám első személyben megírt felmondólevél szerint Takács tagadta, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb a kórházi fertőzések aránya, és semmit nem tett azért, hogy „Semmelweis Ignác hazájában legyen elegendő fertőtlenítőszer és megfelelő tisztaság a kórházakban”.

Péter Magyar Segítek Orbán Viktor egészségügyi államtitkárának, megírtam a lemondását. Csak alá kell kanyarintania. Alulírott dr. Takács Péter, a mai napon az alábbi indokok miatt azonnali hatállyal lemondok az…

Takács hibájának rója fel, hogy az egészségügyi dolgozók és a betegek 40 fokos kórteremben szenvedjenek, és hogy nincsenek klimatizált műtők, nem tett semmit azért, hogy Orbán Viktor leállítsa az ipari mértékű korrupciót és megérkezzen a kórházakba az ezermilliárd forintos EU-s fejlesztési pénz.

Szintén az államtitkár számlájára írja azt is, hogy szétverte a háziorvosi rendszert, és hogy nem vállalt felelősséget a mentésirányítás és az EESZT összeomlásáért. Letiltotta a dolgozókat, hogy a súlyos körülményekről tájékoztassák a közvéleményt, majd „belerúgott” az orvosokba, ápolókba és a kamarába azzal, hogy arcfelismerő rendszereket szerelt fel. Emellett „minden szemrebbenés nélkül letagadtam: a kórházi penész létezését, a csótányokat, a kórház- és osztálybezárásokat, valamint a közegészségügyi szempontból életveszélyes állapotokat”.

A fiktív felmondólevél úgy zárul (alatta Takács Péter aláírásához kihagyott hellyel), hogy: „Ennek ma véget vetek, vállalom a politikai és jogi felelősséget és a mai nappal távozom hivatalomból és erre szólítom fel Pintér Sándor belügyminisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt is”.





