Ez történt: Elkezdett terjedni a telefonokon egy program, ami belép a bankba és ellopja a pénzt

90 laptopról dolgozott Észak-Koreának egy amerikai nő, aki végül azt is megköszönte, hogy elfogta az FBI
Sajnálja tettét Christine Chapman, egy amerikai nő, aki észak-koreai embereknek segített bejutni amerikai cégekhez. A végén már köszönetet is mondott az FBI-nak, amiért elfogták.
Már az ön mobilján is ott lehet a program, amivel aztán lecsapolják a bankszámláját
Már több ezer androidos eszközre települt az a veszélyes kártevő, amit csalárd hirdetésekkel terjesztenek, és végül ellopják vele a banki belépési adatait.
Létrehozták az ősrobbanás utáni első molekulát, és valami nagyon furcsát tapasztaltak a kutatók
Tudósok egy speciális kamra segítségével a világegyetem első molekuláját, a hélium-hidridet tanulmányozták, a fáradozásuk pedig nem volt hiábavaló.
Fontos határhoz közelít a Voyager–1 űrszonda, de onnan már sosem küldhet híreket
A NASA szerint ha minden számítás helyes, a Voyager–1 űrszonda 300 év múlva érheti el az Oort-felhőt, és 30 ezer év lehet, mire átjut rajta. De valószínűleg nem fog.
Feltűnt a kínai légtérben egy furcsa repülőgép, beindultak a találgatások
Úgy tűnik, Kína valamilyen újfajta repülőgépet, esetleg drónt fejleszthetett. A képek hitelességével kapcsolatban egyelőre nincsenek egyértelmű információk.
