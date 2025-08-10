Ez történt: Elkezdett terjedni a telefonokon egy program, ami belép a bankba és ellopja a pénzt

90 laptopról dolgozott Észak-Koreának egy amerikai nő, aki végül azt is megköszönte, hogy elfogta az FBI

Sajnálja tettét Christine Chapman, egy amerikai nő, aki észak-koreai embereknek segített bejutni amerikai cégekhez. A végén már köszönetet is mondott az FBI-nak, amiért elfogták.

Már az ön mobilján is ott lehet a program, amivel aztán lecsapolják a bankszámláját

Már több ezer androidos eszközre települt az a veszélyes kártevő, amit csalárd hirdetésekkel terjesztenek, és végül ellopják vele a banki belépési adatait.

Létrehozták az ősrobbanás utáni első molekulát, és valami nagyon furcsát tapasztaltak a kutatók

Tudósok egy speciális kamra segítségével a világegyetem első molekuláját, a hélium-hidridet tanulmányozták, a fáradozásuk pedig nem volt hiábavaló.

Fontos határhoz közelít a Voyager–1 űrszonda, de onnan már sosem küldhet híreket

A NASA szerint ha minden számítás helyes, a Voyager–1 űrszonda 300 év múlva érheti el az Oort-felhőt, és 30 ezer év lehet, mire átjut rajta. De valószínűleg nem fog.

Feltűnt a kínai légtérben egy furcsa repülőgép, beindultak a találgatások

Úgy tűnik, Kína valamilyen újfajta repülőgépet, esetleg drónt fejleszthetett. A képek hitelességével kapcsolatban egyelőre nincsenek egyértelmű információk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.