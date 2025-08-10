Orbán Viktor szerint akinek nincs lakása, az nem polgár

Orbán Viktor kiküldte heti hírlevelét a Digitális Polgári Körök tagságának, amit úgy konferált fel, hogy „Ez egy heti hírlevél. Címzettjei a polgári körök. Szerzője az egyes számú Digitális Polgári Kör alapítója. Jelenleg miniszterelnök”, és elmondása szerint társadalomról, politikáról, gazdaságról és nagyvilágról ír úgy, ahogyan ő látta, „rólunk, nektek, tőlem”.

Szerinte a hét híre az, hogy bejelentették: szeptember 20-án tartják a DPK-k első országos találkozóját a Papp László Arénában. „Digitális honfoglalás. Kör-gyűlés” – teszi hozzá Orbán.

Szerinte a körök „villámgyorsan szaporodnak”, jelenleg 56 744 tagjuk van, és 1203 DPK alapítására irányuló kérelem érkezett hozzájuk. „A jelentkezőket próbáljuk szűrni, téglák, szédelgők, elítéltek” – fogalmaz, bár szerinte így is történhet baleset. „Törlési bizottság működik Partos Bence irányításával” – nyugtatja meg a tagságot a miniszterelnök.

Mint megírtuk, Partos annak a kft.-nek a tulajdonosa, amely az Orbán Viktor miniszterelnök által Tusványoson bejelentett Digitális Polgári Körök (DPK) mögött áll. Partos a Mathias Corvinus Collegium (MCC) média szakirányán szerzett diplomát 2016-ban, majd az ELTE pszichológia mesterszakán köztársági ösztöndíjasként végzett. Mindez a Transzparens Újságírás Alapítvány honlapjáról derül k. Ennek a Fidesz-közeli álcivil szervezetnek Partos az alapítója. Partos egy ideig a kormányközeli Mandinernél volt főszerkesztő-helyettes.

Visszatérve a hírlevélre: Orbán úgy gondolja, a DPK-k megalakításával „a névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret. Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. A gyűlölet nem pálya. Csatlakozz, és hozz sok rendes embert!” – hangzik a felhívás.

Akinek nincs lakása, az nem polgár

A jellemzően két-három szavas mondatokkal operáló „hírlevél” ezután rátér a 3 százalékos kamatozású, lakáscélú Otthon Start hitelprogramra. „Beindult az Otthon Start Program. Akár 50 millió Ft hitel, 10% önerő, 25 év, fix 3%-os kamat” – hangzanak a hívószavak. Orbán szerint ez azt jelenti, hogy az embereknek saját lakása lehet egy albérlet áráért (itt vélhetően a havi törlesztőt veti össze a lakbérrel, ami a Bankmonitor számításai szerint 10 százalék önerő mellett, 25 éves futamidő esetén 237 ezer forint), ami „nemzetépítés jobboldali módra”.

„Csatlakozz a polgársághoz, legyél tulajdonos” – hangzik a felhívás Orbán részéről, ami önmagában is sokat elárul arról, miként tekint Magyarország lakosaira az ország első számú vezetője. Szerinte „ha van amerikai álom, akkor van magyar álom is: a saját otthon”. Hozzáteszi: „Otthon ➡️ lakás ➡️ család ➡️ település ➡️ haza. Az én házam, az én váram”.

Egy mondat erejéig kitér Dopemanre is, akivel mostanában többször is együtt mutatkozott Orbán. Szerinte a rapper bankot robbantott, „így is lehet. Még egy rappernek is”. Orbán Viktor szerint sohasem szabad megijedni, „ha tiszta a szíved, és vállalod, amiben hiszel, nem árthatnak neked”. Még a „karakter-bérgyilkos balosok és a tiszás gyűlölethuszárok sem”, majd azzal zárja, hogy hajrá, Dopeman!

Külpolitikai víziók

Orbán kitér a globális fejleményekre is, megtört a jég, „de legalábbis rianás”, hogy láthatáron van az orosz-amerikai csúcs, ami az utolsó esély a tűzszünetre, és komoly esély a világgazdaság „meggyógyítására”, ahol a betegség neve a háborús szankciók.

„Ha tűzszünet lesz, nem kellenek a szankciók sem. Nekilendülhet a világgazdaság és nekilendülhetünk mi is. Kár, hogy az európai vezetők háttal ülnek a moziban. Vagy a Cseh 2-t nézik…” – írja Orbán Viktor, aki szerint az EU korábban elutasította a magyar kormány javaslatát az európai-orosz csúcsról. „, meg kell állapodni. Ez a mi dolgunk, az európaiak dolga lett volna. A brüsszeli bürokraták elhibázták. Ezért nem mi, hanem rólunk fognak megállapodni. Mi, magyarok jól fogunk járni, mert nem követtük Brüsszelt. Lecke: sohase engedjünk ukránbarát és brüsszelpárti bábpolitikusokat a kormányrúdhoz.” – így a sommás ítélet.

A hírlevél végén még megoszt egy köztévés videót, amiben Magyar Péter állítólag gyomnak néz egy napraforgót, majd egy erről született dalt is. Végül „azoknak, akik szeretnek bonyolult dolgokon gondolkodni”, a kormányközeli Makronóm Intézet heti hírlevelét ajánlja, az adatbányászoknak pedig egy OECD-adatbázist.

