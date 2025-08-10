A CATL leállította a termelést a világ egyik legfontosabb lítiumbányájában

A kínai CATL legalább három hónapra felfüggesztette a termelést a Csöcsiang tartományban működő Jianxiawo lítiumbányában – közölték a Bloomberggel névtelenséget kérő források.

A döntésről belső bejelentést tettek, és a közeli Jicsun város finomítóit is értesítették. A bányát régebb óta kiemelten figyelték a kereskedők, mivel a kitermelési engedély augusztus 9-én lejárt, és a hosszabbítás kérdése bizonytalan volt. A kereskedők drónokat is bevetettek a helyszíni termelés állapotának felmérésére.

Óriási veszteséget termelt 2024-ben a CATL, valóban felfüggesztették a debreceni gyárépítés második ütemét Bár a cég korábban csak felülvizsgálatról beszélt, a július 10-én leadott pénzügyi beszámolóban ennél jóval egyértelműbben fogalmaznak.

A lítiumipar az utóbbi hetekben erős árfolyam-ingadozást tapasztalt a spot-, határidős- és részvénypiacokon, a Jianxiawo bánya pedig különös figyelmet kapott, mivel a világ kitermelt lítiumtermelésének mintegy három százalékát adja. A CATL engedélyezési problémái és a termelés leállítása összefügghetnek a pekingi kormány ipari túltermelés elleni fellépésével és a bányászati tevékenység szigorúbb ellenőrzésével.

A lítiumipar több mint két éve túlkínálattal küzd, így egy jelentős bányászati kapacitás kiesése akár kedvező is lehet a piac számára. Júliusban a lítium-karbonát határidős árfolyama a Kanton Futures Tőzsdén meghaladta a 80 ezer jüant (11,1 ezer dollárt), amit a tőzsde ezt a spekulációs kereskedők visszafogásával próbálta mérsékelni. A nyersanyag ára múlt héten közel kilenc százalékkal emelkedett, pénteken 75 ezer jüanon kereskedtek vele.

Nyitókép: lítiumbánya a chilei Atacama-sivatagban.