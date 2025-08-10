A CATL leállította a termelést a világ egyik legfontosabb lítiumbányájában

Vámháború: Hol tartunk most? Mire kell készülniük a vállalatoknak?
Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között július 27-én megállapodás született egy átfogó vámegyezményről.
Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között július 27-én megállapodás született egy átfogó vámegyezményről.
Összefoglaló a kedvezményes konstrukciók feltételeiről: mire, milyen feltételekkel lehet igényelni ilyen forrást?
A képzések támogatása segíti az alkalmazkodóképességet és termelékenység javítását - a vállalkozások széles köre számára érhető el ehhez pályázati forrás.
Az üzlet értéke mellett az adásvétel adózási következményeit is érdemes számba venni, legyenek a szereplők cégek vagy akár magánszemélyek.
A miniszterelnök Digitális Polgári Köröknek küldött heti hírlevelében úgy véli, ha van amerikai álom, van magyar álom is: a saját otthon.
Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az Opel zászlóshajó kategóriás SUV-ja.
A projekt költsége 46 millió euró volt, teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozásában.