Öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi a Pilis-tetőn

A rendelkezésre álló információk alapján tegnap a késő délutáni órákban egy 55 éves férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén – írja Facebook-posztjában a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO).

Vasárnap reggel egy biciklis vette észre a földön fekvő, súlyos sérüléseket szenvedett bajbajutottat és értesítette a szolgálatot. Az ilyenkor meghatározott eljárásrend szerint a jelzést továbbították a hatóságoknak, ezzel elindult a mentési folyamat. Helyszínre vonultak a szentendrei hivatásos tűzoltók, a Pest megyei rendőrség, az Országos Mentőszolgálat és a HUNGO is, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

A helyszínre kiérkező tűzoltók a rendőrökkel közösen megkezdték a bajbajutott elsődleges ellátását, miközben a HUNGO munkatársai pedig az elektromos hordágyszállítóval közelítették meg a helyszínt. A mentők és később a légimentők irányítása mellett folytatódott a sérült emelt szintű ellátása, akit a helikopter kórházba szállított.

Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO Életmentés a Pilis-tetőhöz közel A rendelkezésre álló információk alapján tegnap a késő délutáni órákban egy 55 éves férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros…

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!

A nyitókép forrása: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat