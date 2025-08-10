Öngyilkos lett egy 12 éves lány egy gyerekkórházban, 15 nővért rúgtak ki emiatt

Egy 12 éves beteg, Sarah Niyimbona április 13-án öngyilkosságot követett el a washingtoni Spokane városában működő Providence Sacred Heart Gyermekkórházban, miután észrevétlenül kiszökött a kórházi szobájából, és leugrott egy parkolóház negyedik emeletéről. A lány korábban többször is sürgősségi ellátásra szorult öngyilkossági kísérletei miatt, mégis megszüntették a 24 órás felügyeletét, és eltávolították a kamerákat és az ajtóriasztót is. A család gondatlanság miatt perel – írja a New York Post.

Az eset után 15 ápolót elbocsátottak, de a washingtoni ápolók szakszervezete szerint a kórház valójában bosszúból bocsátotta el azokat, akik a sajtónak nyilatkoztak. A szakszervezet panaszt nyújtott be, de az eljárás „nagyon sok időt” fog igénybe venni.

A kórház belső vizsgálatot indított, és új rendelkezéseket hozott például a betegek öngyilkossági kockázatának szűrésére és az eltűnt betegek felkutatására.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!