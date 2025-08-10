Összetört az óriás vízicsúszda egy utas alatt a hírhedt óceánjárón

A „tenger legnagyobb víziparkja” szlogennel hirdeti magát a Royal Caribbean egyik tengerjárója, az Icon of the Seas, amelynek fedélzetén hat vízicsúszda is található. Egy utas szerencsétlenségére az egyik csúszda akrilpanelje épp akkor tört ripityára, amikor a férfi épp lecsúszott rajta, komoly sérüléseket szerezve emiatt – írja a CNN.
„Csapatunk orvosi ellátásban részesített egy felnőtt vendéget, miután akrilüveg tört le egy vízicsúszdáról, miközben a vendég áthaladt rajta” – közölte a Royal Caribbean Group szóvivője. „A vendég sérüléseit kezelik. A vízicsúszda a hajóút hátralévő részében zárva marad a vizsgálat lezárásáig” – tette hozzá. A vendég állapota stabil.
A főként luxus óceánjáró hajókat üzemeltető Royal Caribbean társaság flottájába tartozó Icon of the Seas 2024 januárjában futott ki először a tengerre, és akár 10 ezer utas befogadására is alkalmas. A 365 méter hosszú hajót LNG-gázzal üzemeltetik – írtuk róla korábban.
A luxushajó július végén azzal került be a hírekbe, hogy a legénység egy tagja többször is megszúrta késsel 28 éves kolléganőjét, majd a vízbe ugrott. A hajó visszafordult ugyan, de a 35 éves férfinak már csak a holttestét találták meg, áldozata állapotát viszont a hajóorvosoknak sikerült stabilizálni.