Összetört az óriás vízicsúszda egy utas alatt a hírhedt óceánjárón

A „tenger legnagyobb víziparkja” szlogennel hirdeti magát a Royal Caribbean egyik tengerjárója, az Icon of the Seas, amelynek fedélzetén hat vízicsúszda is található. Egy utas szerencsétlenségére az egyik csúszda akrilpanelje épp akkor tört ripityára, amikor a férfi épp lecsúszott rajta, komoly sérüléseket szerezve emiatt – írja a CNN.

„Csapatunk orvosi ellátásban részesített egy felnőtt vendéget, miután akrilüveg tört le egy vízicsúszdáról, miközben a vendég áthaladt rajta” – közölte a Royal Caribbean Group szóvivője. „A vendég sérüléseit kezelik. A vízicsúszda a hajóút hátralévő részében zárva marad a vizsgálat lezárásáig” – tette hozzá. A vendég állapota stabil.

Passenger injured on water slide aboard world’s largest cruise ship A water slide on Royal Caribbean’s Icon of the Seas suffered a malfunction Thursday, injuring an adult guest when an acrylic glass panel broke off while the individual was using the slide. The guest, whose condition is stable, received medical attention and is being treated for injuries.

A főként luxus óceánjáró hajókat üzemeltető Royal Caribbean társaság flottájába tartozó Icon of the Seas 2024 januárjában futott ki először a tengerre, és akár 10 ezer utas befogadására is alkalmas. A 365 méter hosszú hajót LNG-gázzal üzemeltetik – írtuk róla korábban.

Icon of the Seas óceánjáró Royal Caribbean

A luxushajó július végén azzal került be a hírekbe, hogy a legénység egy tagja többször is megszúrta késsel 28 éves kolléganőjét, majd a vízbe ugrott. A hajó visszafordult ugyan, de a 35 éves férfinak már csak a holttestét találták meg, áldozata állapotát viszont a hajóorvosoknak sikerült stabilizálni.