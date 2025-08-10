Brit elemző: Putyint ismét szívesen látják az USA-ban, minden fiókdiktátor venni fogja az adást

Donald Trump elárulta Ukrajnát, egyetlen amerikai elnök sem tett többet azért, hogy a Nyugat ismét gyenge legyen, mint ő – fejtette ki vészjósló véleményét Daniel Hannah volt konzervatív EP-képviselő.

Az amerikai elnök hihetetlen mértékben veszélybe sodorja a világot, azzal, hogy vereséget mér nem csupán Ukrajnára, hanem azokra az értékekre is, amelyeket az angolszász hatalmak és szövetségeseik 1941 óta védelmeztek az egész emberiség érdekében. A Fehér Ház mostani lakójánál egyetlen elődje sem tett többet azért, hogy a Nyugat ismét gyenge legyen – írja Daniel Hannah volt konzervatív EP-képviselő, a Telegraph szemleírója, a brit kereskedelmi tárca tanácsadó testületének (Board of Trade) tagja.

Hannah arra számít, hogy évtizedig tart, amíg fel lehet számolni a károkat, hiszen Donald Trump megoldása szerint az agresszió elnyeri jutalmát.

