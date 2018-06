Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd9daa04-41c0-4693-88ad-6344a0237212","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefonhoz csatlakoztatható készülék mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel a környezet információit, majd ezekről élőszóban tájékoztatja viselőjét.","shortLead":"A mobiltelefonhoz csatlakoztatható készülék mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel a környezet...","id":"20180602_dijat_nyert_brusszelben_egy_magyar_feltalalo_okosszemuvege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9daa04-41c0-4693-88ad-6344a0237212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3da7c7-f677-4e64-bbfd-edd608d15d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_dijat_nyert_brusszelben_egy_magyar_feltalalo_okosszemuvege","timestamp":"2018. június. 02. 08:52","title":"Okosszemüveget fejlesztő magyar feltaláló lett az Év Innovátora Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762b628e-07e9-4277-8930-b22fea943a6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyitottság jegyében több funkciót is bevezetett a Facebook abból az alkalomból, hogy az Egyesült Államokban a június a büszkeség hónapja.","shortLead":"A nyitottság jegyében több funkciót is bevezetett a Facebook abból az alkalomból, hogy az Egyesült Államokban a június...","id":"20180602_facebook_szivarvany_szines_reakciojel_profilkep_keret_lbmtq_lgbtq_messenger_kamera_facebook_pride_fbpride","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762b628e-07e9-4277-8930-b22fea943a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af3f2-daf9-4afe-8986-3f13b509f158","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_facebook_szivarvany_szines_reakciojel_profilkep_keret_lbmtq_lgbtq_messenger_kamera_facebook_pride_fbpride","timestamp":"2018. június. 02. 12:03","title":"Miért vannak most ezek a szivárványos profilképek és bejegyzések a Facebookon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","shortLead":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","id":"20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fe1ba-42ee-4ca8-88ed-8cf8ca538e2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","timestamp":"2018. június. 02. 20:23","title":"Autók szügyig vízben - további viharos fotókat kaptunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes hangulatban esélye lehet a politikai karrierre.","shortLead":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes...","id":"201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc04305-78b6-4a27-8606-3d0d958e3f42","keywords":null,"link":"/vilag/201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"A Szex és New Yorkból a kormányzói székbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj vörös Model 3-asa van.","shortLead":"A San Franciscóban élő Walt Mordenti a legidősebb regisztrált Tesla-tulajdonos a világon. A 96 éves úrnak egy vadonatúj...","id":"20180602_tesla_model_3_legidosebb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fba9e66-6dd1-4179-a6a0-03fd7dc30d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731123a5-0f49-475f-9631-1d516006fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_3_legidosebb","timestamp":"2018. június. 02. 11:28","title":"Közel 100 éves a legidősebb teslás bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál célkereszttel a homlokodon.... A színleg meggyilkolt orosz újságíró Facebook bejegyzésben kívánta kritikusainak, hogy kerüljenek egyszer az ő helyébe.\r

\r

\r

","shortLead":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál...","id":"20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219516db-cc17-4d14-9ba1-851844f75dbe","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","timestamp":"2018. június. 03. 16:23","title":"Babcsenko kifakadt bírálóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly decemberben fellobbant tűz csaknem 1140 négyzetkilométeres területen pusztított, óriási a kár. A lángok terjedését egy hónappal később sikerült megfékezni, és két hónapja nem keletkeztek már újabb tűzgócok. A helyreállítás még nem ért véget. ","shortLead":"A tavaly decemberben fellobbant tűz csaknem 1140 négyzetkilométeres területen pusztított, óriási a kár. A lángok...","id":"20180602_sikerult_vegre_eloltani_kalifornia_eddigi_legnagyobb_erdotuzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2bde24-d62d-4bec-8b1b-08c6c00523bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180602_sikerult_vegre_eloltani_kalifornia_eddigi_legnagyobb_erdotuzet","timestamp":"2018. június. 02. 08:41","title":"Sikerült végre eloltani Kalifornia eddigi legnagyobb erdőtüzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","id":"20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43cc520-52d3-4931-9542-c56e167ae778","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","timestamp":"2018. június. 01. 21:16","title":"Két autó ütközött, sérült is van a Ferihegyi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]