Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","shortLead":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","id":"20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e3758-9d4a-4c55-98b2-8eec5ef76d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","timestamp":"2018. június. 06. 13:35","title":"Zuschlag János megdicsérte Orbán Viktort és Habony Árpádot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607abed0-73c3-40ab-9449-d4eecd290511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parlament alsóháza, a képviselőház bizalmat szavazott a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és az euroszkeptikus Liga szövetségével létrejött, Giuseppe Conte vezette új kormánynak. ","shortLead":"Az olasz parlament alsóháza, a képviselőház bizalmat szavazott a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és...","id":"20180606_bizalmat_szavaztak_conte_kormanyanak_itt_a_harmadik_koztarsasag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=607abed0-73c3-40ab-9449-d4eecd290511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f39e5c-7275-451b-9bed-893a8817e929","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_bizalmat_szavaztak_conte_kormanyanak_itt_a_harmadik_koztarsasag","timestamp":"2018. június. 06. 21:58","title":"Bizalmat szavaztak Conte kormányának, itt a \"harmadik köztársaság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel az NBA-ben szereplő Lakers keddi próbajátékán.","shortLead":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel...","id":"20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554631d7-e7a2-4025-90b0-d947f5137c8e","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","timestamp":"2018. június. 05. 19:55","title":"Óriási lehetőség előtt egy magyar kosaras: próbajátékra hívta a Los Angeles Lakers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán fordul elő, hogy az országban kószál egy medve, összeszedtük a tanácsokat találkozás esetére.","shortLead":"Ritkán fordul elő, hogy az országban kószál egy medve, összeszedtük a tanácsokat találkozás esetére.","id":"20180606_Mit_tegyunk_ha_jon_a_medve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe575210-14b9-4aea-912a-0ff4b0b7f346","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Mit_tegyunk_ha_jon_a_medve","timestamp":"2018. június. 06. 11:12","title":"Mit tegyünk, ha szembejön a medve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program az áprilisi választások előtt. ","shortLead":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program...","id":"20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4fbc34-0035-424d-b9ee-1c70964ef3aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","timestamp":"2018. június. 06. 10:28","title":"Pont a választások előtt indult be az évek óta halott, szegényeket segítő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan feszült, noha az elmúlt huszonegy évben számos szombati napot töltött esketésekkel. Ma tizenegy házasságot köt, félóránként egyet. Elkísértük.



","shortLead":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan...","id":"hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14dac6d-00a9-44e8-9ebd-cfdd193046f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","timestamp":"2018. június. 05. 18:00","title":"Ahol megáll az idő - Egy anyakönyvvezető portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]