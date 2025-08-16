Egy tízéves brit lány rekordot döntött, legyőzött egy sakk nagymestert

Egy tízéves brit sakkozó, Bodhana Sivanandan legyőzte a 60 éves nagymestert, Pete Wellst az idei brit sakkbajnokság utolsó fordulójában, vasárnap Liverpoolban – írja a CNN. Sivanandan ezzel rekordot döntött, ő lett a legfiatalabb női sakkjátékos, aki valaha nagymestert győzött le.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) adatai szerint Sivanandan 10 éves, öt hónapos és három napos korában diadalmaskodott, míg az eddigi rekorder, az amerikai Carissa Yip 10 éves, 11 hónapos és 20 napos korában győzött le egy nagymestert még 2019-ben.

Sivanandan most egyébként női nemzetközi mester rangot szerzett, ami egy szinttel van a nagymesteri cím alatt. A fiatal lány még a Covid időszaka alatt kezdett el sakkozni ötévesen és kiderült róla, hogy őstehetség.