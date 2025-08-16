A Macskák megalapozta Webber bizalmát, így kapott szabad kezet Az operaház fantomjánál – interjú Szirtes Tamással

Hogyan osztotta meg mondandóját az életéről, pályájáról szóló könyv és a saját igazgatói időszakát felidéző kötet között?

A színházról szóló kötetben azok a művészek és munkatársak szólalnak meg, akiknek jelentős szerepük volt az elmúlt húsz év sikereiben. Az a könyv róluk, és nem rólam szól. Mindig idegenkedtem attól, hogy könyv jelenjen meg rólam. El is hárítottam a felkéréseket mindaddig, amíg Rényi Ádám barátom ki nem találta, hogy csak beszélgessünk. Ő kérdez, én pedig mesélek neki az életemről, színházcsinálásról, kulisszatitkokról, rendező- és színészlegendákról, például Ádám Ottóról, Haumann Péterről, Psota Irénről. Ezekből az egy éven át vissza-visszatérő anekdotázós színháztörténeti beszélgetésekből született meg a könyv.

Mi kellett ahhoz, hogy 1983-ban odaálljon a prózai színházat vezető Ádám Ottó elé az ötlettel, hogy megrendezné Andrew Webber musicaljét, a Macskákat?

Az eredeti mű iránti elragadtatás vezérelt, és hályogkovács módjára vágtam bele. A próbák során fedeztem fel, hogy egy musical színpadra állítása milyen gondos előkészülettel és mennyi emberpróbáló munkával jár. Meg kellett tanulnom a műfajt, elsősorban a zseniális Seregi Lászlótól, aki mindannyiunk szerencséjére elvállalta a Macskák koreográfiáját. A zenés színház rendkívül összetett műfaj. Egyenrangúan fontos a mozgás, a zene, a hangi és vizuális élmény, a színjáték. A felsoroltakon túl az előadások virtuóz lebonyolítása is alapkövetelmény, a színháznak úgy kell működnie, mint egy precíz gépezetnek. Amikor Ádám Ottó beleegyezett a Macskák műsorra tűzésébe, a Madách Színházat új pályára állították.

A színház mint gépezet és nem a művészet szentélye?

A végeredmény művészet, de ezt egy jól szervezett, hatalmas gépezet hozza létre. Egy-egy musical-előadásunkban nem ritkán negyven-hatvan ember dolgozik a kulisszák mögött, másodpercre kiszámítva összehangolt mozdulatokkal. A színház általában veszélyes üzem, de nagy gonddal ügyelek arra, hogy amit lehet, megtegyünk a közreműködők biztonsága érdekében. Lekopogom, eddig sikerült.

Mennyit változtattak 42 év alatt a Macskák előadásán? Gondolom, a Színész macska szövegébe Az Operaház fantomjának bemutatója után került bele, hogy „a Vasmacska fantomja címszerep volt”.