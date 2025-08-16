Egy elméleti fizikus vezetésével ért a csúcsra a Ferrari, de az igazi kihívás még csak most jön

Maranello kissé egyhangúnak tűnhet az olyan építészeti gyöngyszemek mellett, mint a közeli Bologna vagy Modena, de a 17 ezres kisváros büszkélkedhet az olasz autógyártás ikonjával, a Ferrarival. Amit az emblémára utalva az ugró ló szobra is jelez a város egyik körforgalmában.

A legendás márka azonban jóval több, mint luxusautó. „Nem egy automobil-vállalat vagyunk, hanem luxusvállalat, amely történetesen kocsikat gyárt” – fogalmazott egy interjúban Benedetto Vigna, a cég vezérigazgatója. Elárulva annak titkát, hogy a Ferrari miként lett Európa legértékesebb autómárkája, és globálisan is csak az amerikai Tesla, a japán Toyota és a kínai BYD előzi meg.

A Ferrari tőzsdei kapitalizációja a múlt hónapban először haladta meg a 90 milliárd dollárt, és mivel a rendelési állomány 2026 végéig tele van, Vigna szerint a vállalat értéke jövőre elérheti a 100 milliárdot. Bár a cég értéke augusztus elejére jó tíz százalékkal esett, a trend alapvetően azóta növekvő, hogy a Ferrarit 2015-ben tőzsdére vitték és a bevezetéskor a befektetők 10 milliárd dollárra értékelték.