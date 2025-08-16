Itt van Orbán megfejtése az alaszkai csúcsról: A háborúpárti erők hiteltelenítik a találkozót

A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt – írta Facebook-oldalán és a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozóját követően. Nem túl meglepő módon Szijjártó Péter is hasonlóan fogalmazott a közösségi médiában: a külgazdasági és külügyminiszter arról írt, hogy a a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd.

És abban sincs különösebb meglepetés, hogy mindkét politikus brüsszelezett is egy sort. Szijjártó közvetlenül: „A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal” – írta. Orbán viszont arról írt, hogy „A háborúpárti erők mozgásba lendültek. Hiteltelenítik a találkozót, amelyen ott sem voltak. Ez nem meglepetés. Mi inkább várjuk a tárgyalás következő fordulóját.”

A miniszterelnök egyébként még azt is jelezte, hogy Szijjártó egyeztet amerikai és orosz partnereivel.