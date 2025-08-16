Nagy Feró a Tabánban: „Azahriah, olyan, mint a malária”

„Azahriah, olyan, mint a malária” – mondta Nagy Feró a Beatrice koncertjén a Tabánban szombaton kora este. A koncert a Szent István Nap programsorozat része volt, ami a Retro Tabán nevet kapta. A szervezők úgy vezették fel a koncerteket az MTI-nek, hogy a Szent István Nap augusztus 16-ai nyitónapja az idén is a zene, a hagyomány és a közösség ünnepévé varázsolja a fővárost.

A koncertről egy olvasónk számolt be, ő azt mondta, hogy Tabán koncerthez képest meglehetősen szellős volt a színpad előtti rész, úgy saccolta, kb. ezren hallgathatták a Beatricét. Valószínűleg nem használt, hogy 35 fok meleg volt árnyékban a helyszínen, amit még a 380 forintos sör sem ellensúlyozott.

Tabán Beatrice HVG

Nagy Feró már korábban is kritizálta Azahriaht, legutóbb akkor, amikor a fiatal zenész azt írta, hogy már csak szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények szavaznak a Fideszre. A Beatrice frontembere akkor azt mondta, „egy szerencsés kor gyermeke, hiszen nem kényszerül arra, hogy gondolkodjon, vagy legalább meggondolja a szavait. Szabad neki zagyvaságokat beszélni, énekelni és írni anélkül, hogy bárkitől vagy bármitől tartania kellene”.