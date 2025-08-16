Kiadta a kormány, mire költenének a következő tíz évben

Nyilvánosságra hozta a kormány az új, 2035-ig szóló állami építési beruházási programját, amely több mint 9 500 milliárd forintos kerettel számol – írja a Portfolio. A rendelettervezet az Építési és Közlekedési Minisztérium bocsátotta társadalmi egyeztetésre, ami most olvasható a kormány oldalán.

A projekteket egységes, ágazati bontású és 2035-ig előretekintő állami beruházási keretprogramba rendezték és kiderültek, hogy mik a prioritások. A program az infrastruktúra-fejlesztéstől a vízgazdálkodáson át a kulturális és oktatási intézmények modernizálásáig számos területet érint.

A cikk szerint a 2025–2026-os időszakban több tucat projekt indulhat el vagy folytatódhat, összesen több száz milliárd forint értékben. Például megkezdődhet a balatonszéplaki szivattyútelep korszerűsítése, a Sarudi szivornya átépítése, valamint a Mórahalmi harmadlagos vízépítési mű felújítása.

Az idei és a jövő évben a három legnagyobb értékű projekt a Tisza menti komplex árvízvédelmi program (több mint 400 milliárd forint), a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése (közel 350 milliárd forint) és az országos kórházfejlesztési program első üteme (mintegy 300 milliárd forint). Csak ez több mint ezer milliárd forint.