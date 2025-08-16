Elesett a pécsi vonal, egy lerobbant motorvonat miatt pótlóbuszok közlekednek

A Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom – közölte a Mávinform szombaton.

A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani – olvasható a tájékoztatásban.

Szombaton egy másik hiba is sújtotta a vasúton közlekedőket, órákon át szünetelt az online jegyértékesítő rendszer.

Leállt a MÁV online jegyértékesítő rendszere A hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehet jegyet venni. Frissítés: 15:30 után jelezte a MÁV, hogy újra működik a rendszer.

