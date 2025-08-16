Trump: Nagy előrelépést értünk el Putyinnal, azt tanácsolnám Zelenszkijnek, hogy kössön alkut

Bár a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalása utáni sajtótájékoztatón Donald Trump nem válaszolt újságírói kérdésekre, az amerikai elnök még az alaszkai csúcs helyszínén, Anchorage-ban interjút adott a Fox Newsnak.

Trump annak ellenére bizakodóan nyilatkozott Sean Hannity-nek, hogy a csúcs előtt egyértelműen kijelentette, kudarcnak érezné, ha nem születne a csúcson megállapodás egy tartós tűzszünetről, ilyen alku azonban nem jött létre. „Amennyire én tudom, addig nincs alku, amíg meg nem alkuszunk, de nagy előrelépést értünk el” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte Putyin nemcsak nyitott a békére, hanem „meg is akarja valósítani”.

Arra a kérdésre, hogy miért nem tudtak megállapodni a tűzszünetről, és mi volt az a „nagy kérdés”, amelyben nem értettek egyet az orosz elnökkel, Trump nem adott egyértelmű választ, csak annyit mondott, valaki úgyis nyilvánosságra hozza majd. Ezt követően arról beszélt, hogy most „Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítsa (a tűzszünetet), és talán az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit”.

Zelenszkijnél maradva azt is mondta, hogy nyitott lenne egy háromoldalú találkozóra Ukrajna és Oroszország elnökével. „Ha szeretnék, ott leszek a találkozón. Most szerveznek egy találkozót Zelenszkij elnök, Putyin elnök és az én részvételemmel, nem mintha ott akarnék lenni, de szeretném, ha ez megvalósulna” – jelentette ki.

A riporter kérdésére, hogy hányasra értékelné a találkozót, Trump azt mondta, bizonyos értelemben tízesre, mert „remekül kijött” Putyinnal. Mint mondta, szerinte az orosz elnök „nagyon okos ember”, és nem kell különös okot keresni amögött, hogy végül leült vele tárgyalni. „Úgy gondolom, hogy most tiszteli az országunkat. Biden alatt nem tisztelte, ezt elmondhatom, nem volt tisztelete iránta” – tette hozzá.

Trump az interjú során arra is kitért, hogy „nagyon boldog volt”, hogy Putyin a közös sajtótájékoztatón osztotta a véleményét, miszerint az orosz-ukrán háború soha nem történt volna meg, ha ő lett volna hivatalban abban az időben.

Végül azt mondta, a Putyinnal való találkozó után azt tanácsolná Zelenszkijnek, hogy „kössön alkut”.

