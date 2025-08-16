Vége a Gyarapodásnak, de már árad a Duna, pártot alapított a Trombitás, készül 2026-ra Gődény és Gattyán pártja is

Miként az a választások előtt lenni szokott, a voksoláshoz közeledve mind többen éreznek kedvet ahhoz, hogy új pártot alapítva, vagy már meglévő, alvó szervezetet felébresztve megjelenjenek a politikai térben. Bele kell húzniuk, ha meg akarják ismertetni magukat és jelöltjeiket a jövő tavaszi választásig. Kivéve, ha számukra nem a győzelem vagy legalább a tisztes helytállás, hanem csak a részvétel a fontos – mert például csak zavarkeltésre jó kamupártok, vagy állami kampánytámogatásra hajtó bizniszpártok.

A kamupártok a pártlisták versenyébe aligha tudnak beleszólni, hiszen eleve nagyobb kihívás az országos listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltet kiállítani, ráadásul a korábbi eredmények alapján csak százalékmorzsákhoz juthatnak. Ugyanakkor egy-egy olyan körzetben, ahol kiélezett a verseny, még akár bele is szólhatnak a végeredménybe a jelenlegi minipártok. Fő céljuk az lehet, hogy megosszák az ellenzéki szavazótábort:

időről időre felbukkannak, rejtélyes forrásokból hirtelen nőnek ki a semmiből, hogy lecsípjenek pár százalékot az ellenzéki szavazatokból, aztán (átmenetileg) eltűnnek a süllyesztőben.

Nézzük sorra, milyen politikai formációk születtek vagy aktivizálták magukat, kik állnak mögöttük és mi lehet a céljuk.