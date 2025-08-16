Aláírásgyűjtésbe kezdtek Nagymaroson, hogy ne épülhessen szállodahajó-kikötő a Duna-parton

Aláírásgyűjtésbe kezdtek Nagymaroson a település Duna-partjára tervezett szállodahajó-kikötő ellen – írja a 444.. A lap úgy tudja, az első napon 110 aláírás gyűlt össze, korábban pedig folyóparti pikniket szervezve is tiltakoztak a nagymarosiak.

A civil tiltakozók három dolgot kérnek Petrovics Lászlótól, a város független polgármesterétől és független képviselőkből álló testületétől:

Minden lehetséges eszközzel lépjenek fel a szállodahajó-kikötő megvalósítása ellen.

Vonják vissza az ügyben korábban kiadott, a beruházást támogató határozatokat.

Biztosítsák, hogy a Duna-part jövőjéről csak a helyi lakosság teljes körű tájékoztatása és bevonása után szülessen döntés.

A 444 úgy tudja, Petrovics és a képviselőtestület lehetőségei azonban már korlátozottak, ugyanis kiderült, hogy a polgármester már a téma testületi megtárgyalása előtt egyezkedett a kikötőt építeni tervező Vikinggel, a testülettel pedig olyan támogató határozatot fogadtatott el januárban, amely támogatja, hogy a településen szállodahajó-kikötő épüljön. Ezt követően a Viking a testületi határozatot felhasználva kapta meg a kikötő létesítéséhez szükséges vízügyi és egyéb engedélyeket a Vízügytől és az illetékes kormányhivatalról.

A tiltakozók szerint a 135 méter hosszú szállodahajók nemcsak hangosak, büdösek és nagy hullámokat kavarnak, de rendszeres megjelenésük átalakíthatja Nagymaros megszokott életritmusát és turizmusát is.

A 444 megkereste a polgármestert, de egyelőre nem kaptak válaszokat a kérdéseikre.