Földes András bunkerben nyaralt, pedig egy idilli horvát szigetre készült

Lastovo az a horvát sziget, amelyről akkor hallottunk először, mikor itt bukkant fel Orbán Viktor. A miniszterelnök azonban nem merészkedett beljebb, így mi nyugodtan fedezhettük fel a turizmus által érintetlen vidéket. A paradicsomi viszonyokról, a delfinekről, az erdőkről, és a remek túraútvonalakról cikkben áradoztunk.
A sziget sötét oldalát azonban videón kell látnia. Megdöbbentő, hogy mit csinált itt 50 éven keresztül több ezer jugoszláv katona. Földalatti labirintus, ágyúk és lélegzetállító kilátás.