Földes András bunkerben nyaralt, pedig egy idilli horvát szigetre készült

Lastovo álomsziget Dalmáciában, de van egy sötét titka is. Bemerészkedtünk egy bunkerbe, és meglepő földalatti világra bukkantunk. Videónk egy alig ismert nyaralóhely elfeledett háborús helyszínéről.

Földes András bunkerben nyaralt, pedig egy idilli horvát szigetre készült

Lastovo az a horvát sziget, amelyről akkor hallottunk először, mikor itt bukkant fel Orbán Viktor. A miniszterelnök azonban nem merészkedett beljebb, így mi nyugodtan fedezhettük fel a turizmus által érintetlen vidéket. A paradicsomi viszonyokról, a delfinekről, az erdőkről, és a remek túraútvonalakról cikkben áradoztunk.

Nyaraljon izgalmasabban, mint Orbán Viktor a távoli horvát szigeten, delfinekkel és földalatti labirintussal

A horvát sziget álom azoknak, akik kerülik a tömeget, viszont szeretik a természetet, és ha delfinekkel lehet együtt úszni. Bemutatjuk Lastovót, ahol nem csak a föld felett, hanem alatta is lehet túrázni. Furcsa, hogy éppen itt tűnt fel Orbán pár éve, de most már biztonságos a sziget. Földes András nyaralási ajánlója.

A sziget sötét oldalát azonban videón kell látnia. Megdöbbentő, hogy mit csinált itt 50 éven keresztül több ezer jugoszláv katona. Földalatti labirintus, ágyúk és lélegzetállító kilátás.

Földes András bunkerben nyaralt, pedig egy idilli horvát szigetre készült 🤷‍♂️

Lastovo álomsziget Dalmáciában, ahol érintetlen a természet, a tengerben delfinek lubickolnak, turista pedig alig. A szigetnek van azonban egy sötét titka is. A legváratlanabb helyeken bukkanhatunk rá bunkerek bejárataira, a sziget mélyére vezetnek. Bemerészkedtünk az egyikbe, és meglepő földalatti világra bukkantunk, majd nem ott érkeztünk ki felszínre, ahol számítottunk rá.

2025 33. lapszám