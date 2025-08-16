Földes András bunkerben nyaralt, pedig egy idilli horvát szigetre készült

Lastovo az a horvát sziget, amelyről akkor hallottunk először, mikor itt bukkant fel Orbán Viktor. A miniszterelnök azonban nem merészkedett beljebb, így mi nyugodtan fedezhettük fel a turizmus által érintetlen vidéket. A paradicsomi viszonyokról, a delfinekről, az erdőkről, és a remek túraútvonalakról cikkben áradoztunk.

Nyaraljon izgalmasabban, mint Orbán Viktor a távoli horvát szigeten, delfinekkel és földalatti labirintussal A horvát sziget álom azoknak, akik kerülik a tömeget, viszont szeretik a természetet, és ha delfinekkel lehet együtt úszni. Bemutatjuk Lastovót, ahol nem csak a föld felett, hanem alatta is lehet túrázni. Furcsa, hogy éppen itt tűnt fel Orbán pár éve, de most már biztonságos a sziget. Földes András nyaralási ajánlója.

A sziget sötét oldalát azonban videón kell látnia. Megdöbbentő, hogy mit csinált itt 50 éven keresztül több ezer jugoszláv katona. Földalatti labirintus, ágyúk és lélegzetállító kilátás.