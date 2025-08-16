Amihez a South Park Jézus Krisztusának is volt pár szava: mi jöhet az amerikai média gigafúziója után?

Több mint egy év után lezárult a Skydance és a Paramount összeolvadása. A 8 milliárd dolláros ügylettel a becslések szerint egy 28 milliárd dollár értékű médiaóriás jött létre az amerikai piacon.

Az egyesített Paramount Skydance Corporation vezérigazgatója, egyben a Skydance alapítója, David Ellison – az Oracle-alapító, Trump-támogató techmilliárdos, Larry Ellison fia – úgy nyilatkozott, hogy a cég jelentősen erősíteni akar a filmgyártásban, a streamingszolgáltatásokban és a sportközvetítések terén, miközben a kábeltelevíziót lényegében elengedi az online tartalmak előtérbe helyezése mellett.

David Ellison, a Paramount-Skydance vezérigazgatója AFP/Alberto E. Rodriguez

A régóta húzódó fúzió miatt a részvényeseket is meg kellett nyugtatni. Az üzlet megkötése után egy héttel mindenesetre a Paramount Skydance részvényárfolyama nagyot ugrott. Ellison részvényeseknek azt mondta, hosszútávra kell tervezni, kell az idő az értékteremtéshez, viszont szerinte ez hozhatja a befektetőknek a legjobb megtérülést.

Miután meghajolt Trump előtt a Paramount, megkapta az engedélyt a 8 milliárd dolláros üzletre A Paramount az FCC döntése előtt 16 millió dollárt ígért Donald Trumpnak egy peren kívül alku részeként, majd közölte, hogy beszántja az elnökkel kritikus Stephen Colbert késő esti műsorát.

Alig zárult le az összeolvadás, a kiemelt sportvonalon máris húzott egy nagyot a Paramount Skydance. A cég megszerezte a UFC közvetítési jogait 7,7 milliárd dollárért, aminek értelmében náluk lesz látható a szervezet mind az évi 26 ketrecharcos eseménye. A hétéves megállapodás 2026-ban lép életbe.

A tervek szerint a Skydance további jelentős tőkéhez juttatja a Paramountot, ami így egyrészt rendezni tudja a cég kezelhetetlenné váló adósságállományát, másrészt a kiszemelt szórakoztatóipari szegmensek mellett például a videójátékok terén is erősíteni tudja piaci jelenlétét. A tőkére és a fejlesztésekre azért is szüksége lehet a vállalatnak, mert noha a vezérigazgató is kiemelte a streamingszolgáltatások jelentőségét, a Paramount ezen a téren eddig nem tudott érdemben versenybe szállni, a Netflix, az Amazon, vagy a Disney rendre jobb teljesítményt tudtak felmutatni.

Ellison optimistán nyilatkozott a kilátásokról, azzal együtt, hogy a hatósági korlátozásoktól függetlenül is meglehetősen viszontagságos út vezetett a szerződés aláírásáig.