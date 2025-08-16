Amihez a South Park Jézus Krisztusának is volt pár szava: mi jöhet az amerikai média gigafúziója után?

Több mint egy év után lezárult a Skydance és a Paramount összeolvadása. A 8 milliárd dolláros ügylettel a becslések szerint egy 28 milliárd dollár értékű médiaóriás jött létre az amerikai piacon.
Az egyesített Paramount Skydance Corporation vezérigazgatója, egyben a Skydance alapítója, David Ellison – az Oracle-alapító, Trump-támogató techmilliárdos, Larry Ellison fia – úgy nyilatkozott, hogy a cég jelentősen erősíteni akar a filmgyártásban, a streamingszolgáltatásokban és a sportközvetítések terén, miközben a kábeltelevíziót lényegében elengedi az online tartalmak előtérbe helyezése mellett.
A régóta húzódó fúzió miatt a részvényeseket is meg kellett nyugtatni. Az üzlet megkötése után egy héttel mindenesetre a Paramount Skydance részvényárfolyama nagyot ugrott. Ellison részvényeseknek azt mondta, hosszútávra kell tervezni, kell az idő az értékteremtéshez, viszont szerinte ez hozhatja a befektetőknek a legjobb megtérülést.
Alig zárult le az összeolvadás, a kiemelt sportvonalon máris húzott egy nagyot a Paramount Skydance. A cég megszerezte a UFC közvetítési jogait 7,7 milliárd dollárért, aminek értelmében náluk lesz látható a szervezet mind az évi 26 ketrecharcos eseménye. A hétéves megállapodás 2026-ban lép életbe.
A tervek szerint a Skydance további jelentős tőkéhez juttatja a Paramountot, ami így egyrészt rendezni tudja a cég kezelhetetlenné váló adósságállományát, másrészt a kiszemelt szórakoztatóipari szegmensek mellett például a videójátékok terén is erősíteni tudja piaci jelenlétét. A tőkére és a fejlesztésekre azért is szüksége lehet a vállalatnak, mert noha a vezérigazgató is kiemelte a streamingszolgáltatások jelentőségét, a Paramount ezen a téren eddig nem tudott érdemben versenybe szállni, a Netflix, az Amazon, vagy a Disney rendre jobb teljesítményt tudtak felmutatni.
Ellison optimistán nyilatkozott a kilátásokról, azzal együtt, hogy a hatósági korlátozásoktól függetlenül is meglehetősen viszontagságos út vezetett a szerződés aláírásáig.