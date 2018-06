Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok, az vigasztalhat, hogy 2018-ban kimondottan jól alakul a munkaszüneti napok rendje. Sőt, idén rekordszámú hosszú, esetenként nem csak három-, hanem egyenesen négynapos hétvégével is számolhatunk. Utoljára hat évvel ezelőtt volt ilyen jó dolgunk. ","shortLead":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok...","id":"feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e46557a-1214-43c5-8580-2539e00d53f5","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Villámkirándulás a hosszú hétvégén? Megoldva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség napja alkalmából tartott budapesti ünnepségen mondta ezt a legfőbb ügyész. Volt még más erős kijelentés.","shortLead":"Az ügyészség napja alkalmából tartott budapesti ünnepségen mondta ezt a legfőbb ügyész. Volt még más erős kijelentés.","id":"20180612_Polt_Peter_szerint_az_ugyeszseg_a_jogallam_szilard_bazisa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a144696-ee3c-471f-ad89-b6d921c2bbea","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Polt_Peter_szerint_az_ugyeszseg_a_jogallam_szilard_bazisa","timestamp":"2018. június. 12. 16:18","title":"Polt Péter szerint az ügyészség a jogállam szilárd bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete szerint, ami azt is kimondja, hogy bizonyos kategória felett az irányítóknak képzésen kell átesniük, ha használni akarják légi eszközüket. ","shortLead":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete...","id":"20180612_Egyseges_drontorvenyt_dolgoz_ki_az_unio_kotelezo_lesz_kepzesre_jarni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdf31-bde0-45a2-adb1-f7c9c91f4db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_Egyseges_drontorvenyt_dolgoz_ki_az_unio_kotelezo_lesz_kepzesre_jarni","timestamp":"2018. június. 12. 15:47","title":"Egységes dróntörvény jön az EU-ban, kötelező lesz képzésre járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése miatt. ","shortLead":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése...","id":"20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82669dc-c6cf-47a4-86c2-bd014f6b892f","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 18:57","title":"Bűncselekménnyel vádolják Szijjártó politikusbarátját a menekülthajó elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9507adc-5144-4018-8ac3-e3e21d6421dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleinte sok lesz a napsütés, a délután második felétől azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

","shortLead":"Eleinte sok lesz a napsütés, a délután második felétől azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

","id":"20180612_hoseg_zivatar_felhoszakadas_ebbol_mind_kapunk_ma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9507adc-5144-4018-8ac3-e3e21d6421dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322231a8-20a9-43de-b89f-d760bbf9318a","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_hoseg_zivatar_felhoszakadas_ebbol_mind_kapunk_ma","timestamp":"2018. június. 12. 05:12","title":"Hőség, zivatar, felhőszakadás – ebből mind kapunk ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b3ce97-9d1e-4e95-b20b-54e5a37caee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung saját márkás böngészője jelzi, ha valamelyik alkalmazás túl sok adatforgalmat generál, de lehetőséget nyújt a titkosított böngészésre is.","shortLead":"A Samsung saját márkás böngészője jelzi, ha valamelyik alkalmazás túl sok adatforgalmat generál, de lehetőséget nyújt...","id":"20180613_samsung_max_bongeszo_mobilnet_adatforgalom_sporolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b3ce97-9d1e-4e95-b20b-54e5a37caee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88188f5-0c38-4fe8-a12d-ddc95a193fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_samsung_max_bongeszo_mobilnet_adatforgalom_sporolas","timestamp":"2018. június. 13. 07:02","title":"Ha Samsung telefonja van, ezt töltse le rá gyorsan, sok mobilnetet megspórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp kivitelezték a munkát, mára gyakorlatilag eltűntek az ingatlanpiacról.","shortLead":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp...","id":"20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a852c6-1b5f-4c8c-b6ed-01724fe558ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","timestamp":"2018. június. 12. 09:15","title":"Akad még valaki, aki telket vásárolna Budapesten, hogy családi házat építsen rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]