Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu közben megtalálta a semmiből felbukkant \"másik\" Erdei Sándort. A róla elérhető információkból úgy tűnik, egyedül a választók megzavarására alkalmas névegyezőség volt a szempont az indulásánál, Miskolchoz, pláne az adott önkormányzati körzethez semmi köze. ","shortLead":"A hvg.hu közben megtalálta a semmiből felbukkant \"másik\" Erdei Sándort. A róla elérhető információkból úgy tűnik...","id":"20180613_rokker_zsoltti_erdei_sandor_nevrokon_jelolt_miskolc_nyekladhaza_idokozi_onkormanyazati_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7318078-3f04-4f8a-8078-222c661d2661","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_rokker_zsoltti_erdei_sandor_nevrokon_jelolt_miskolc_nyekladhaza_idokozi_onkormanyazati_valasztas","timestamp":"2018. június. 13. 14:30","title":"Nyékládházi férfi próbálja kiütni azonos néven Rokker Zsolttit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok, az vigasztalhat, hogy 2018-ban kimondottan jól alakul a munkaszüneti napok rendje. Sőt, idén rekordszámú hosszú, esetenként nem csak három-, hanem egyenesen négynapos hétvégével is számolhatunk. Utoljára hat évvel ezelőtt volt ilyen jó dolgunk. ","shortLead":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok...","id":"feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e46557a-1214-43c5-8580-2539e00d53f5","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Villámkirándulás a hosszú hétvégén? Megoldva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GQ szinte tényként ír arról, hogy a világ egyik legeredményesebb teniszezője hosszú idő után szerződést bont a már szinte hozzánőtt Nike-val. ","shortLead":"A GQ szinte tényként ír arról, hogy a világ egyik legeredményesebb teniszezője hosszú idő után szerződést bont a már...","id":"20180612_Gigantikus_penzt_fizetne_egy_japan_ruhamarka_Federernek_ha_otthagyja_a_Niket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0cc96-07b2-42f7-bea4-d5ebca6bff9b","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Gigantikus_penzt_fizetne_egy_japan_ruhamarka_Federernek_ha_otthagyja_a_Niket","timestamp":"2018. június. 12. 19:26","title":"Gigantikus pénzt fizetne egy japán ruhamárka Federernek, ha otthagyja a Nike-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeket sokkol a Pozsonyi út állapota, a fákon ugyanis \"gallyazási munkálatokat\" végeznek, de ez inkább csonkolásnak tűnik. A tiltakozók szerint Budapest legszebb utcáját teszik tönkre, a Főkert viszont azt mondja, ritkán jutnak hozzá egy-egy fához, ezért tűnik drasztikusnak a beavatkozás, de sosem nagyobb az indokoltnál.","shortLead":"Többeket sokkol a Pozsonyi út állapota, a fákon ugyanis \"gallyazási munkálatokat\" végeznek, de ez inkább csonkolásnak...","id":"20180613_A_lakok_szerint_tonkreteszik_Ujlipotvaros_legszebb_utcajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a73c184-cd1a-44f5-b149-382624ad58ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_A_lakok_szerint_tonkreteszik_Ujlipotvaros_legszebb_utcajat","timestamp":"2018. június. 13. 14:13","title":"A lakók szerint tönkreteszik Újlipótváros legszebb utcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1b9577-229e-4677-b8fa-c6b5a7c611e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kidőlt-bedőlt, de üzemelő épület Észak-Indiában, a Spiti-völgyben található 4400 méter magasan.","shortLead":"A kidőlt-bedőlt, de üzemelő épület Észak-Indiában, a Spiti-völgyben található 4400 méter magasan.","id":"20180612_Ilyen_a_vilag_legmagasabban_fekvo_postahivatala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1b9577-229e-4677-b8fa-c6b5a7c611e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8848ee7e-70b6-4f8a-beb3-3617b72d13e5","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Ilyen_a_vilag_legmagasabban_fekvo_postahivatala","timestamp":"2018. június. 12. 09:25","title":"Ilyen a világ legmagasabban fekvő postahivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","shortLead":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","id":"20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d5b350-ea21-488c-84da-070fbb947f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","timestamp":"2018. június. 11. 15:17","title":"A spanyol kormányfő megengedte, hogy kikössön a 629 menekültet szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni, csak technikai kérdésekkel foglalkozik.","shortLead":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni...","id":"20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6150a-da69-45dd-bbfd-5d5c49b12b44","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","timestamp":"2018. június. 12. 11:28","title":"Török Gábor: Az ellenzék elfogadta, hogy Orbán addig lesz hatalmon, amíg akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak a \"tartós béke\" megteremtésében. Az egyik legfontosabb kérdés, milyen biztonsági biztosítékokkal lenne elégedett Kim Dzson Un a nukleáris leszerelésért cserébe, hiszen atomfegyvere országa biztonsága mellett saját politikai rendszerének érinthetetlenségét is biztosítja. Még az is lehet, hogy a phenjani vezér átverte Trumpot – de akár országa sorsfordulója is lehet a mai nap.\r

\r

","shortLead":"Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak...","id":"20180612_Kim_es_Trump__A_legnagyobb_sorsfordulo_vagy_atveres_a_vilagtortenelemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b7a97-1572-4e2a-afcc-40eb51ce96f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Kim_es_Trump__A_legnagyobb_sorsfordulo_vagy_atveres_a_vilagtortenelemben","timestamp":"2018. június. 12. 17:40","title":"Trump és Kim: A világtörténelem legnagyobb sorsfordulója vagy átverés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]