[{"available":true,"c_guid":"6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá egy-egy konkrét donyec-medencei várost a fegyveres konfliktus övezetében, amelynek helyreállítását magukra vállalják.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá...","id":"20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa8d6-e5a5-47c1-a891-e846e6334415","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 22:05","title":"Fura ötlettel állt elő az ukrán elnök: örökbefogadót keres donyeci városoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének fedezését csak a tengervíz-sótalanító telepek segítségével tudják megoldani.","shortLead":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének...","id":"20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508af1e5-491c-45c2-bdee-628354cef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:53","title":"Közel kerültek a kiszáradáshoz Izrael vízforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578e8c6b-ff51-4799-bb90-f2a73fa9e151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltje vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának vezetését is. ","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltje vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának...","id":"20180826_Karacsony_Gergely_bejelentkezett_a_baloldal_EPlistavezetojenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578e8c6b-ff51-4799-bb90-f2a73fa9e151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145d07df-07ff-4f72-b0af-446b5fbfa460","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Karacsony_Gergely_bejelentkezett_a_baloldal_EPlistavezetojenek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:30","title":"Karácsony Gergely bejelentkezett a baloldal EP-listavezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt gyökeresen átformált, és közben maga is alaposan megnövelte a vagyonát.","shortLead":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt...","id":"201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fb1771-d21b-4c9f-b1f9-0887ead5d86f","keywords":null,"link":"/kkv/201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:00","title":"Pénzügyi zsonglőrmutatvány, amit most csinál a világ egyik legismertebb számítógépgyártója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri figyelmeztetés után sem hagyta abba az édesapja szidását a részeg férfi, ezért a vádlott ellökte, a szidalmazó férfi a betonra esett, betört a koponyája. A bíróság súlyos testi sértéssel vádolja a férfit.","shortLead":"Többszöri figyelmeztetés után sem hagyta abba az édesapja szidását a részeg férfi, ezért a vádlott ellökte...","id":"20180827_8_evet_is_kaphat_mert_a_betonra_lokte_a_reszegen_az_apjat_szido_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b7e22e-a79e-4fb5-b6a3-e35e46a5dcf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_8_evet_is_kaphat_mert_a_betonra_lokte_a_reszegen_az_apjat_szido_ferfit","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:55","title":"8 évet is kaphat, mert a betonra lökte a részegen az apját szidó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d8a5a8-828f-4e6a-8bf6-276aee18ebf5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét is itt építi ki.","shortLead":"Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi...","id":"201834__dzsibuti__kinai_hidfoallas__katonai_tamaszpontok__dzsabba_palotaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d8a5a8-828f-4e6a-8bf6-276aee18ebf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d35d4-da45-41d0-b958-59c808885381","keywords":null,"link":"/gazdasag/201834__dzsibuti__kinai_hidfoallas__katonai_tamaszpontok__dzsabba_palotaja","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:00","title":"Kelet-Afrika Szingapúrja akar lenni Dzsibuti, amelyet Kína megvesz kilóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b6293a-6741-4809-81f1-f196002fe62d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia Forró-Encs állomás közelében történt, onnan Hidasnémetiig vonatpótló autóbuszok közlekednek.","shortLead":"A tragédia Forró-Encs állomás közelében történt, onnan Hidasnémetiig vonatpótló autóbuszok közlekednek.","id":"20180825_Elgazolt_egy_biciklist_a_vonat_egy_szakaszon_nem_jarnak_a_szerelvenyek_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b6293a-6741-4809-81f1-f196002fe62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c43d4e-b6f6-4dc0-84ec-ddd4a6108286","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Elgazolt_egy_biciklist_a_vonat_egy_szakaszon_nem_jarnak_a_szerelvenyek_Borsodban","timestamp":"2018. augusztus. 25. 18:14","title":"Elgázolt egy biciklist a vonat, egy szakaszon nem járnak a szerelvények Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]