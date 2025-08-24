Tankokkal és repülőgépekkel támadta Izrael Gázát

Repülőkkel és tankokkal támadta Gáza egyes részeit Izrael, amellyel a tervezett offenzívát készíti elő – számolt be róla a BBC. Jelenleg közel egymillió palesztin él a területen. A lakosok folyamatos robbanásokról számoltak be a város északi és keleti részén.

Mindeközben egy izraeli csapat visszatért az északabbra fekvő dzsabaliai menekülttáborhoz, hogy felrobbantsák az ott lévő épületeket. A terület Hamász által vezetett egészségügyi minisztériuma azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában az izraeli támadásokban hatvannégy ember halt meg, közel 300-an pedig megsérültek. Szintén a Hamász szerint az izraeli támadások megkezdése óta összesen 62 686 ember halt meg, 157 951-en pedig megsérültek.

A háború azután robbant ki, hogy a terrorszervezet betört Izrael déli részére még 2023-ban, amely során 1200 embert megölt, 251-et pedig túszul ejtett. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy a háborút addig folytatja, amíg teljesen le nem győzi a Hamászt. A háború kiterjesztésére vonatkozó terveit ugyanakkor éles nemzetközi kritika fogadta.

Az Egészségügyi Világszervezet vasárnap azt közölte, hogy az izraeli védelmi erők (IDF) szabadon engedte a munkatársukat, akit július 21-e óta tartott fogva Izrael. A kilétéről nem közöltek információt.

Az izraeli miniszterelnök a júliusban, a tűzszünettel és a túszok elengedésével kapcsolatos meghiúsult tárgyalások után jelentette be, hogy Izrael a teljes Gázai övezet meghódítaná. Katar és Egyiptom – amelyek közvetítőként vesznek részt a két fél között – azt közölte, hogy a Hamász elengedné a még fogva tartott 50 túsz felét, valamint 60 napos tűszünetet kötne, ám Izrael csak az összes túsz elengedését tartaná elfogadhatónak.

Az ENSZ szerint beláthatatlan következményekkel járna, ha Izrael offenzívát indítana. A becslések szerint az otthonok több mint 90 százaléka már megrongálódott vagy megsemmisült, az egészségügyi ellátás, valamint a vizet és a higiéniát biztosító rendszerek pedig összeomlottak.