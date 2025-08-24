Krusovszky Dénes: Majdnem rákattintok egy cikkre, ami valami himnuszéneklős műbalhéról szól. De azért ennyire még itt sem vagyok zenben

Kilépek az erkélyre, vasárnap késő este van, mindjárt tíz, tücskök ciripelnek a bambuszligetben. Ez örvendetes változás egyébként, mert néhány hete még egészen elviselhetetlen hangerőn zizegtek a kabócák. Mostanra nekik már végük, ha jól sejtem, nem egyszerűen halkabbak lettek, hanem konkrétan elpusztultak. Legalábbis a lépcsőház bejárata körül elég sok döglött példány hevert a minap, felteszem, lejárt az életciklusuk – így megy ez. Nem semmi állatok ezek a kabócák egyébként, némelyik akkorára nő, mint egy veréb, és ha elkapja az ember – ami nem különösebben nehéz, elég bambák szerencsétlenek – olyan visító hangot hallatnak, hogy bármelyik horrorfilmbe be lehetne nyomni őket szinkronmunkára. Most tehát nyugalom van és meleg. Nagyon meleg, és nagyon sok pára. Tavasszal, amikor megérkeztünk Oszakába, mindenki azt mondta, várjuk csak ki a nyarat, az majd rendesen meg fog kínozni. Hát, én nem érzem elviselhetetlennek, de igaz, ami igaz, ez a folyamatos párás forróság elég húzós tud lenni, és hirtelen képes kiszippantani az ember erejét, ha nem figyel oda. Most már elvileg átfordultunk a tetőponton, innentől jobb lesz, és egészen novemberig marad a pólós-zakós kellemes idő. Odahaza, ha jól hallom, most szokatlanul hideg van. De ebből éppen semmilyen következtetést nem tudok levonni. Fáraszt már kissé, hogy ha elromlik az idő, rögtön apokaliptikus víziókkal kezd mindenki babrálni. Bizonyára sok mindenért valóban a klímaváltozás a felelős, de azért az összes rossz napot nem méltányos szegény globális felmelegedés nyakába varrni.