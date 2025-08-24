Cáfolta Nagy Márton, hogy távozik, Magyar Péter kommentben szólt vissza neki

Országjárása közben készített interjút a Magyar Hang Magyar Péterrel, aki arról beszélt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hamarosan távozhat a pozíciójából.

Magyar szerint azt nem tudni, hogy Nagy magától távozik-e, vagy megkérték-e arra, hogy távozzon, de szerinte az a hír járja, hogy ő maga mond majd le.

A miniszter vasárnap délután reagált Magyar kijelentésére, amelyben cáfolta, hogy távozna a posztjáról. A Facebook-oldalán azt írta:

Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás…

Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok❗️

🦓🦓🦓

A Tisza Párt vezetője a bejegyzéshez fűzött kommentjében úgy reagált Nagynak: