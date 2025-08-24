Cáfolta Nagy Márton, hogy távozik, Magyar Péter kommentben szólt vissza neki

A nemzetgazdasági miniszter vasárnap délután a Facebookon reagált arra, hogy Magyar Péter szerint hamarosan távozik a pozíciójából.

Országjárása közben készített interjút a Magyar Hang Magyar Péterrel, aki arról beszélt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hamarosan távozhat a pozíciójából.

Magyar szerint azt nem tudni, hogy Nagy magától távozik-e, vagy megkérték-e arra, hogy távozzon, de szerinte az a hír járja, hogy ő maga mond majd le.

A miniszter vasárnap délután reagált Magyar kijelentésére, amelyben cáfolta, hogy távozna a posztjáról. A Facebook-oldalán azt írta:

Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás…
Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok❗️
🦓🦓🦓

A Tisza Párt vezetője a bejegyzéshez fűzött kommentjében úgy reagált Nagynak:

majd pont te döntöd el😂.

