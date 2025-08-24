Megvannak a hatos lottó nyerőszámai

Tovább nő a nyereményösszeg.

Megtartották a hatos lottó 34. heti sorsolását, amelyen az alábbi számolat húzták ki:

9, 13, 24, 26, 30, 42.

Telitalálatos szelvény nem volt, az ötösökre egyenként 174 445, a négyesekre 5445, a a hármasokra 2445 forintot fizetnek.

