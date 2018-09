Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","shortLead":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","id":"20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818241c-2850-4b9c-b947-29d6e18ab50a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:47","title":"Létszámkorlátot vezetnek be a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0383b7b-a16e-4dbb-b475-3eae0dbd43c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp az egyik bőröndben kutatott, amikor a rendőrök benéztek a raktérbe.","shortLead":"Épp az egyik bőröndben kutatott, amikor a rendőrök benéztek a raktérbe.","id":"20180904_Poggyaszfosztogatot_fogtak_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0383b7b-a16e-4dbb-b475-3eae0dbd43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f904bf-41e4-4e79-b380-61266a5dd476","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Poggyaszfosztogatot_fogtak_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloteren","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:46","title":"Poggyászfosztogatót fogtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","shortLead":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","id":"20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3232fb60-4c6a-4905-8e87-37c54f9fbf11","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:50","title":"Hősiesen küzdött a japán motoros futár a tegnapi tájfunnal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitteren reagált Donald Trump a Woodward-könyv állításaira, mely szerint idiótának tartják őt alkalmazottai, és iratokat is loptak asztaláról. Az elnök szerint a könyv tele van hazugságokkal, az állítások köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, de tagadják az elnök emberei is, hogy főnöküket hülyének, illetve inkompetensnek tartják.","shortLead":"A Twitteren reagált Donald Trump a Woodward-könyv állításaira, mely szerint idiótának tartják őt alkalmazottai, és...","id":"20180905_Trump_Woodwards_tagadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f285676b-5636-4602-80a3-c9a25aa259f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Trump_Woodwards_tagadas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:16","title":"Trump és emberei is tagadják, hogy idiótának tartják az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen, hogy a fiumei (rijekai) közlekedési vállalat nyolcévesen megvált az összestől, majd rövidesen Debrecen is lepasszolta őket.","shortLead":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen...","id":"20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd8543-e705-40e1-90eb-20c14f2cea93","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:41","title":"Se a horvátoknak, se Debrecennek nem kellő használt buszokat szerzett a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerintük az oroszok pénzügyileg zsarolják a testületet, ezért léptek.","shortLead":"Szerintük az oroszok pénzügyileg zsarolják a testületet, ezért léptek.","id":"20180904_400_ezer_dollarral_segitette_ki_az_Europa_Tanacsot_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a39bd8f-b7ef-44d8-b9c7-397fcfdbde50","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_400_ezer_dollarral_segitette_ki_az_Europa_Tanacsot_Ukrajna","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:40","title":"400 ezer dollárral segítette ki az Európa Tanácsot Ukrajna, állítólag pusztán jó szándékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi minisztérium kitart amellett a terve mellett, hogy az étlapon minden étel mellett szerepeljen ott az is, hogy hány kalóriát jelent annak elfogyasztása. ","shortLead":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi...","id":"20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61cbd3-a92f-4231-b6d1-44e4d004c10d","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:47","title":"A hét kérdése: Legyen kötelező feltüntetni a kalóriaértéket az étlapon a fogások mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírók egy Facebook-bejegyzésben búcsúznak.","shortLead":"Az újságírók egy Facebook-bejegyzésben búcsúznak.","id":"20180905_Felszamoljak_a_Heti_Valaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1ec9-04fa-4dd5-92cc-8b588c8ffddd","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Felszamoljak_a_Heti_Valaszt","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:15","title":"Felszámolják a Heti Választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]