[{"available":true,"c_guid":"a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","id":"20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43a2e5a-5733-42b0-9ab5-94d97a11b573","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:42","title":"Nem lesz tanítás az átázott falú egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","shortLead":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","id":"20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c92e37f-4adc-4b06-9ef4-0d7f6774549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:31","title":"Továbbra sem találják a férfit, aki a Dunába ugrott a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","shortLead":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","id":"20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816ad51-b5c4-473d-91e6-00970fcb18a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:30","title":"Vaslánccal vertek meg egy szír férfit Szászországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","shortLead":"Másodfokon is a cégnek adtak igazat a perelő fideszes képviselővel szemben. ","id":"20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e683a-9807-4ec0-8063-cfdbc7e2fb97","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Dontott_a_birosag_maradhat_a_voros_csillag_a_Heinekenen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:46","title":"Döntött a bíróság: maradhat a vörös csillag a Heinekenen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard azt követően, hogy Theresa May miniszterelnök közvetlenül Vlagyimir Putyint tette felelőssé a Novicsok-merényletért.","shortLead":"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard...","id":"20180907_Ott_utjuk_Putyint_ahol_a_legjobban_faj_a_penztarcajanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453a5881-9ad7-49de-a5f4-70daa66cc2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Ott_utjuk_Putyint_ahol_a_legjobban_faj_a_penztarcajanal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:26","title":"„Ott ütjük Putyint, ahol a legjobban fáj: a pénztárcájánál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is állhat a háttérben. ","shortLead":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is...","id":"20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb46c749-441b-49c4-8fdb-5c3436dc2688","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:46","title":"\"Katolikus polgárháború\" állhat a papi pedofília legújabb botrányának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8293af79-de6e-449f-b691-69c2d3dff6f1","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"“A konzervatív értékrend felvállalása még ma is kockázattal jár” – nyilatkozta a Demokrata nevű lapnak a népszerű zenész, Ákos. A hvg.hu természetesen szolidaritását fejezi ki minden megalázott és megszomorított, ellenszélben alkotó jobboldali művésznek. Együttérzésünket az alábbi fabulával nyilvánítjuk ki.","shortLead":"“A konzervatív értékrend felvállalása még ma is kockázattal jár” – nyilatkozta a Demokrata nevű lapnak a népszerű...","id":"20180906_felelem_es_reszketes_akos_demokrata_nemeth_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8293af79-de6e-449f-b691-69c2d3dff6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93173a7e-bfc7-489b-a340-a954766f80fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_felelem_es_reszketes_akos_demokrata_nemeth_robert","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:50","title":"Félelem és reszketés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","shortLead":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","id":"20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57bd84-2141-411d-a4d2-8a4dde921cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:48","title":"Beperelte Sacha Baron Cohent a politikus, akinél becsipogott a pedofildetektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]