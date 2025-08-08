97 évesen meghalt a legendás Jim Lovell, az Apollo–13 parancsnoka

Az Illinois államban található Lake Forestben életét vesztette Jim Lovell – adta hírül magyar idő szerint péntek este a NASA. Az augusztus 7-én elhunyt űrhajós 97 éves volt. Halálának oka egyelőre nem ismert.

„A NASA részvétét fejezi ki Jim Lovell családjának, akinek élete és munkássága évtizedek óta emberek millióit inspirálta. Jim jelleme és rendíthetetlen bátorsága segített nemzetünknek elérni a Holdat, és egy potenciális tragédiát sikerré változtatott, amelyből rengeteget tanultunk. Gyászoljuk halálát, miközben ünnepeljük eredményeit.”

NASA Remembers Apollo Astronaut Jim Lovell We are saddened by the passing of Apollo astronaut Jim Lovell at the age of 97. Jim Lovell was a veteran of the Gemini VII and Gemini XII missions before becoming command module pilot and navigator for Apollo 8, the first crewed spacecraft to be lifted into near-Earth orbit by the Saturn V launch vehicle.

A NASA közleménye az Apollo–13 misszióra utal. A harmadik emberes Hold-küldetés, az Apollo-13 parancsnokának a legtapasztaltabb asztronauták egyikét, James Lovellt nevezték ki, mellé két újoncot, Fred Haise holdkomp-pilótát és Jack Swigert parancsnoki modul pilótát osztották be. Az űrhajót hordozó Saturn-V rakéta 1970. április 11-én helyi idő szerint 14 óra 13 perckor emelkedett a magasba, de a 13-as szám már ekkor balszerencsét hozott: a második fokozat középső hajtóműve két perccel korábban állt le, de a harmadik fokozat égésidejét megnyújtva sikerült a pályára állítás. Az űrhajósok 55 órával a rajt után közvetítésben mutatták be a kabint és a holdkompot, de az adást egyetlen földi tévéállomás sem közvetítette, a kevés néző egyike az irányítóterem VIP-termében Lovell felesége volt.

Hat és fél perccel később az irányító központ egy rutinművelet végrehajtására adott utasítást, időről időre ugyanis meg kellett keverni az üzemanyagcellák hajtóanyagául szolgáló két tartályban az oxigént. Az egyikben azonban egy meghibásodás miatt már csupasz huzalok érintkeztek a gázzal, s a ventillátor működése közben egy szikra berobbantotta az oxigént. Ekkor hangzott el a legendássá vált mondat előbb Swigert, majd a hitetlenkedő irányítás kérésére másodszor Lovell szájából:

„Houston, we’ve had a problem here”.

Gyakori magyar fordításban: Houston, baj van. (Houston, akadt itt egy problémánk.)

Apollo 13: ‘Houston, We’ve Had a Problem’ “Houston, we’ve had a problem” is the now famous phrase radioed from Apollo 13 to Mission Control upon the catastrophic explosion that dramatically changed the mission. On the 50th Anniversary of the Apollo 13 mission, we recognize the triumph of the mission control team and the astronauts, and look at the lessons learned.

A robbanásban megsérült a másik oxigéntartály is, tartalma néhány óra alatt elszivárgott, az űrhajósok közvetlen életveszélybe kerültek. Az energiaellátó rendszer működésképtelenné vált, a parancsnoki kabin víz, fűtés és navigációs eszközök nélkül maradt, az Apollo–13 magatehetetlenül sodródott az űrben. A küldetés nyilvános volta miatt az addig csekély érdeklődés övezte Apollo–13 azonnal a figyelem középpontjába került, ettől kezdve milliárdnyi ember követte lélegzetvisszafojtva az eseményeket a tévében és a lapokban.

Apollo 13 Re-entry (1970) Credit: NASA/JSC This video shows the water landing of the Apollo 13 spacecraft. A computer animation shows the atmospheric reentry of the Command Module. Click to subscribe! http://bit.ly/subAIRBOYD #AIRBOYD #AvGeek

Az Apollo-13 küldetését a NASA „sikeres kudarcnak” könyvelte el, hiszen a kitűzött célt nem sikerült elérni, de egy katasztrófa után hatalmas teljesítménnyel sikerült az űrhajósokat épségben hazahozni. Az űrutazásról annak negyedszázados évfordulóján, 1995-ben nagysikerű amerikai film készült a most elhunyt Jim Lovell parancsnok szerepében Tom Hanks főszereplése mellett olyan színészekkel, mint Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harris és Gary Sinise.