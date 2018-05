Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","shortLead":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","id":"20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a84a2-c2a9-49be-a746-6a323d552f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","timestamp":"2018. május. 19. 15:43","title":"Bors: Egy 15 éves fiú ölhette meg a sólyi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0517975-f973-409f-93de-a3d2a19666ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabadság, egyenlőség, camembert - ez a jelszava a legújabb francia lázadásnak. Harminc, egyenként több Michelin csillaggal rendelkező séf írta alá azt a felhívást, amely eredetileg a Libération című napilapban jelent meg, de az egész francia sajtó átvette. Mert itt komoly nemzeti ügyről van szó. ","shortLead":"Szabadság, egyenlőség, camembert - ez a jelszava a legújabb francia lázadásnak. Harminc, egyenként több Michelin...","id":"20180520_Nagy_atveres_keszul_kitort_a_nagy_francia_camembertforradalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0517975-f973-409f-93de-a3d2a19666ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5fe04c-9d50-4b02-9e12-3465bf9219d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Nagy_atveres_keszul_kitort_a_nagy_francia_camembertforradalom","timestamp":"2018. május. 20. 09:02","title":"Nagy átverés készül, kitört a nagy francia camembert-forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a Parlament előtt is rázza, egész Budapest a lábai előtt.","shortLead":"A zenész a Parlament előtt is rázza, egész Budapest a lábai előtt.","id":"20180519_Itt_a_nyar_slagere_uj_szama_van_Kis_Grofonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0983726f-a273-48f7-bf9f-40a05d5a285b","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Itt_a_nyar_slagere_uj_szama_van_Kis_Grofonak","timestamp":"2018. május. 19. 19:20","title":"Itt a nyár slágere, új száma van Kis Grófonak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök által pénteken kifogásolt nyilatkozatot soha nem tett, sőt, a neki tévesen tulajdonított állásfoglalás tartalma ellentétes a meggyőződésével.","shortLead":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök...","id":"20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b621-9a3f-4dbf-af36-d130cdee3ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","timestamp":"2018. május. 19. 15:33","title":"Válaszolt a Zsidó Világkongresszus elnöke, továbbra is tiszteli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","shortLead":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","id":"20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ff9f4-c076-46c9-ba8f-7e6e6350ad11","keywords":null,"link":"/vilag/20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","timestamp":"2018. május. 19. 17:43","title":"Berlusconi beszólt Macronnak és feleségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]