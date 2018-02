[{"available":true,"c_guid":"96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Edzésen készült fotók helyett élete első, egyedül főzött húsleveséről (pulykanyak-leveséről) posztolt a Facebookon Hosszú Katinka vasárnap. Az úszónő – mint jó ideje – megint egyedül, férje és edzője, Shane Tusup nélkül szerepel a képen.","shortLead":"Edzésen készült fotók helyett élete első, egyedül főzött húsleveséről (pulykanyak-leveséről) posztolt a Facebookon...","id":"20180204_Elso_nyakleveserol_posztolt_Hosszu_Katinka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98064a8f-df4b-401a-bd87-d76bc903f1f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Elso_nyakleveserol_posztolt_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. február. 04. 18:54","title":"Első nyakleveséről posztolt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1886c0b1-fa1c-4e84-a77a-b7ef6ace6c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csaló ráadásul egy brit katona képét használta fel, az elmúlt években többször, több országban is a csaláshoz. ","shortLead":"A csaló ráadásul egy brit katona képét használta fel, az elmúlt években többször, több országban is a csaláshoz. ","id":"20180205_Amerikai_katonanak_kiadva_magat_probal_magyar_noktol_penzt_szerezni_egy_csalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1886c0b1-fa1c-4e84-a77a-b7ef6ace6c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d3253-dc08-489b-b73f-ed2d70008b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Amerikai_katonanak_kiadva_magat_probal_magyar_noktol_penzt_szerezni_egy_csalo","timestamp":"2018. február. 05. 06:13","title":"Amerikai katonának kiadva magát próbál magyar nőktől pénzt szerezni egy csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a778b438-33ba-41ad-a172-384d58464b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus korábban Magyarország bécsi nagykövete is volt.","shortLead":"A politikus korábban Magyarország bécsi nagykövete is volt.","id":"20180205_Meghalt_a_Fidesz_korabbi_EPkepviseloje_Barsine_Pataky_Etelka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a778b438-33ba-41ad-a172-384d58464b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c977866-4fbf-45f7-b775-e1ae5d7890d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Meghalt_a_Fidesz_korabbi_EPkepviseloje_Barsine_Pataky_Etelka","timestamp":"2018. február. 05. 09:54","title":"Meghalt a Fidesz korábbi EP-képviselője, Barsiné Pataky Etelka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztrofizikusok jelenleg is azon dolgoznak, hogy nyolc teleszkóp adatit dolgozzák fel, majd ezeket egyesítve – a jelenleg látható sok grafika után – megalkossák emberiség történetének első, fekete lyukról készített fényképét.","shortLead":"Az asztrofizikusok jelenleg is azon dolgoznak, hogy nyolc teleszkóp adatit dolgozzák fel, majd ezeket egyesítve –...","id":"20180205_fekete_lyuk_foto_hogyan_nez_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767f233-cf36-48c2-848d-d90deb19aa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_fekete_lyuk_foto_hogyan_nez_ki","timestamp":"2018. február. 05. 07:02","title":"Tudományos szenzáció közeleg: először láthatunk meg egy fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb2bfff-7efd-4f5b-b1be-d19c7582f5b0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A polgárok szándékait nem mérlegeli, őket nem vonja be a költségvetés összeállítása során, az átláthatóságot pedig úgyszólván mellékesnek tartja a magyar kormány.\r

