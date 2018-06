Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","shortLead":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","id":"20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc727df-75bd-4a8e-85f1-67f27972a55b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","timestamp":"2018. június. 08. 10:01","title":"Szijjártó: Öt év múlva kész kell legyen a Budapest–Belgrád-gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.","shortLead":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és...","id":"20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b15b1f-ab55-4e9e-8b44-4eedc601fd36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","timestamp":"2018. június. 07. 10:20","title":"Milliárdos számlagyárat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b189e3c-c9f4-4711-bb3f-af8dcbc75bdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG és a hvg.hu publicistája, Tóta W. Árpád országjárásra indult, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a hazai mikrogazdasági klímáról. Kipróbálja, milyen lángost vagy hekket sütni a Balatonnál, miből él egy fröccsöntő, nehéz-e a meló egy struccfarmon. Mindenekelőtt azonban a szamócafrontot térképezte fel. A sorozat pénteki premierje előtt ez egy kis ízelítő az első helyszínről, Kiskunmajsa környékéről. ","shortLead":"A HVG és a hvg.hu publicistája, Tóta W. Árpád országjárásra indult, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a hazai...","id":"20180607_Tota_W_napszamosnak_allt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b189e3c-c9f4-4711-bb3f-af8dcbc75bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bad9855-d4fe-4186-9c9a-a86300070506","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Tota_W_napszamosnak_allt","timestamp":"2018. június. 07. 15:55","title":"Tóta W. napszámosnak állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent játszott szerdán Fehéroroszország csapatával felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent...","id":"20180606_gyenge_meccsen_dontetlen_a_feheroroszokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e515037f-57af-4f8f-bd05-98fa11315f6d","keywords":null,"link":"/sport/20180606_gyenge_meccsen_dontetlen_a_feheroroszokkal","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Gyenge meccsen döntetlen a fehéroroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be és melyik hihetetlennek tűnő híreket jobb, ha komolyan veszi.","shortLead":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be...","id":"20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c84fb-cd11-4472-970f-ffbc0085189a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","timestamp":"2018. június. 06. 20:03","title":"Ez kamu, vagy tényleg újra kell most indítani az otthoni wifi routereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Most viszont fordul a kocka, reménykedhetnek a hazai vállalkozások.","shortLead":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot...","id":"20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d06bf0-9a40-451a-95a7-6d03e1fc44d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","timestamp":"2018. június. 08. 10:56","title":"Elképesztő összegeket hagytak külföldön a magyar bevásárlóturisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198122ed-0499-4cfd-980a-97ef628d5d44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aktív időskor, ugyebár. ","shortLead":"Aktív időskor, ugyebár. ","id":"20180607_Ennel_jobb_ma_nem_lesz_brutalis_tancot_nyomott_le_egy_idos_par_a_Got_Talentben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198122ed-0499-4cfd-980a-97ef628d5d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66174c5a-2a54-4a7d-a6b7-6adbe1a37a90","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Ennel_jobb_ma_nem_lesz_brutalis_tancot_nyomott_le_egy_idos_par_a_Got_Talentben","timestamp":"2018. június. 07. 14:23","title":"Ennél jobb ma nem lesz: brutális táncot nyomott le egy idős pár a Got Talentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár végéig a Telenor. A telekomosok és a vodafone-osok számára is","shortLead":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár...","id":"20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3253b8e-155f-43fe-b55f-2705584692bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","timestamp":"2018. június. 07. 14:03","title":"Ha a Telenor ügyfele, tudjon róla: lehet, hogy épp most duplázták meg a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]