[{"available":true,"c_guid":"b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány miatt ekéző egykori szóvivőt, mit terveznek.","shortLead":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány...","id":"20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26346df-aba2-438e-908e-52d7cc781c30","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","timestamp":"2018. március. 21. 09:40","title":"Selmeczi Gabriella elárulta, mi a Fidesz programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabálysértési ügyben szeretnék meghallgatni őket, áprilisban. Az érintett diákok szülei közül többen úgy döntöttek, a Társaság a Szabadságjogokért civil jogvédő szervezethez fordulnak segítségért.","shortLead":"Szabálysértési ügyben szeretnék meghallgatni őket, áprilisban. Az érintett diákok szülei közül többen úgy döntöttek...","id":"20180321_Tobb_diaktunteto_is_levelet_kapott_a_rendorsegtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce03c7a-ba2c-4647-b2ba-b251089566fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Tobb_diaktunteto_is_levelet_kapott_a_rendorsegtol","timestamp":"2018. március. 21. 17:32","title":"Több diáktüntető is levelet kapott a rendőrségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40c0441-75f3-49b5-b70c-315d1af5010a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az aranylabdás brazil belépett a Brazil Republikánus Pártba (PRB).","shortLead":"Az aranylabdás brazil belépett a Brazil Republikánus Pártba (PRB).","id":"20180321_Politikusnak_allt_Ronaldinho_a_valasztasokon_is_indulhat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a40c0441-75f3-49b5-b70c-315d1af5010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8eabd6-4d56-444a-bfff-654238c21cf5","keywords":null,"link":"/sport/20180321_Politikusnak_allt_Ronaldinho_a_valasztasokon_is_indulhat","timestamp":"2018. március. 21. 14:17","title":"Politikusnak állt Ronaldinho, a választásokon is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","shortLead":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","id":"20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6d10c8-c2ee-430e-87bc-a82eee1fd5b1","keywords":null,"link":"/sport/20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","timestamp":"2018. március. 21. 17:36","title":"Tóth Ivettnek megint bejött az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50626c4-2735-4c2a-b8ab-887aa7e3c80c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogyan az Európa Kiadó elmúlt három és fél évtizede is sokféleképpen szól arról, ahogyan és ahol élünk, úgy Menyhárt Jenőék négy dalt tartalmazó új EP-je, a Nincs kontroll igazi Európa Kiadó-lemez. A világ dolgait és az életünk legszemélyesebb ügyeit egyszerre felvillantó dalokban jéghegyek, csokor vörös rózsák, Budapest és New York váltogatják egymást. Ráadásul kapunk egy megkapó feldolgozást is.","shortLead":"Ahogyan az Európa Kiadó elmúlt három és fél évtizede is sokféleképpen szól arról, ahogyan és ahol élünk, úgy Menyhárt...","id":"20180321_Europa_Kiado_Nincs_kontroll_lemez_EP_premier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50626c4-2735-4c2a-b8ab-887aa7e3c80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b5bad-9afc-4eec-9f47-9f26a0bbaf2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Europa_Kiado_Nincs_kontroll_lemez_EP_premier","timestamp":"2018. március. 21. 10:01","title":"\"A kufárok rég kizavarták Jézust a templomból. Nincs kontroll!\" – itt az Európa Kiadó új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","id":"20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650efc8-7f03-438e-874a-551e8f39fb96","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","timestamp":"2018. március. 22. 09:22","title":"Sokkoló összegbe fáj nekünk Orbán hobbija – ennyibe kerül fejenként a fociőrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]