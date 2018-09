Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek halhat éhen, ha a nemzetközi szervezetek nem tesznek valamit a kiskorúak megmentése érdekében. ","shortLead":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek...","id":"20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a7ad30-f69f-4fe5-ab7d-64ae9f719e0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:56","title":"Félmillió gyerek halhat meg az idén a fegyverként használt éheztetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","shortLead":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","id":"20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ec4e6d-e10a-4433-a7d3-c270784d0759","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:42","title":"Vége a nyárnak, de a metrópótlón még mindig a vízparton érezheti magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","shortLead":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","id":"20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5a1f2d-ff55-48e4-b2ed-493b5759da84","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:15","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek az USA több államában is a közelgő Florence hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0162ff21-16fd-44bd-a4ac-b5ccf2111fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliusban és augusztusban történt a fordulat.","shortLead":"Júliusban és augusztusban történt a fordulat.","id":"20180910_16_eve_nem_volt_pelda_a_strandokon_arra_amire_iden_nyaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0162ff21-16fd-44bd-a4ac-b5ccf2111fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a472fb5c-4e87-4727-ad73-e6b6defc2f57","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_16_eve_nem_volt_pelda_a_strandokon_arra_amire_iden_nyaron","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:55","title":"16 éve nem volt példa a strandokon arra, amire idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő posztban magyarázza el, hogyan nem bontotta ki az igazság minden szeletét Deutsch Tamás képviselőtársa az ATV-n, és hogyan buktatta le saját magát az egy ajánlattal lebonyolított közbeszerzések arányáról.\r

\r

","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő posztban magyarázza el, hogyan nem bontotta ki az igazság minden szeletét Deutsch...","id":"20180910_Sargentinijelentes_Deutsch_Tamas_lebuktatta_Deutsch_Tamast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e8f2cb-3cf7-45b3-89db-1a3236f0d2eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Sargentinijelentes_Deutsch_Tamas_lebuktatta_Deutsch_Tamast","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:08","title":"Sargentini-jelentés: Deutsch Tamás lebuktatta Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","shortLead":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","id":"20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f167057-d9ae-4ffc-a8a2-6735e1ad849a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:25","title":"Ez a harc lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is készítenek. A projekt mostanra ért be.","shortLead":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is...","id":"20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27ac65-afe4-4f45-bc69-adac2043b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:03","title":"Outlookot használ? Megérkezett az új dizájn, kapott néhány új funkciót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]