[{"available":true,"c_guid":"9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","shortLead":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","id":"20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516cfc9-5381-4257-acfd-7417bff0e92a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","timestamp":"2018. április. 04. 14:22","title":"Vége a Top Gear legendás tesztpályájának: lakóparkot építenek a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait...","id":"20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd1b71-b247-434d-92c7-869a7b234e0b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","timestamp":"2018. április. 04. 10:33","title":"Kismamaként visszamenne dolgozni? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beb50b1-78a2-46d6-b953-b36cb330f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet elég hétköznapi, szinte bármelyik parkolóplacc lehetne: két helyet elfoglaló autósok, a bejárat elé parkolók, valamint azok, akik a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyeken sorakoznak, pedig nem jogosultak rá. Hogyan lehetne tenni valamit?","shortLead":"A helyzet elég hétköznapi, szinte bármelyik parkolóplacc lehetne: két helyet elfoglaló autósok, a bejárat elé parkolók...","id":"20180403_parkolo_gorilla_buko_parkolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4beb50b1-78a2-46d6-b953-b36cb330f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ad841-e48b-459c-bf70-14e31355ed8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_parkolo_gorilla_buko_parkolas","timestamp":"2018. április. 03. 10:23","title":"Itt a Parkoló Gorilla – új mozgalom a bunkó parkolás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ff9fa7-7929-466d-b7d0-c56df43f99ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magánéleti vita vezethetett a lövöldözéshez.","shortLead":"Magánéleti vita vezethetett a lövöldözéshez.","id":"20180404_Azonositottak_a_YouTubekozpont_tamadojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ff9fa7-7929-466d-b7d0-c56df43f99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1cf141-d6e9-4c86-b525-3d0d83addfc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Azonositottak_a_YouTubekozpont_tamadojat","timestamp":"2018. április. 04. 09:32","title":"Azonosították a YouTube-központ támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz információkkal. Mutatunk egy rövid kvízt, mellyel kiderítheti, minek dőlt be és minek nem.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz...","id":"20180405_nasa_litium_hoaxkviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225730ac-4b4f-40f2-9406-503a897198c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_nasa_litium_hoaxkviz","timestamp":"2018. április. 05. 07:02","title":"Az terjed Facebookon, hogy a NASA elismerte, hogy lítiummal mérgezi a Föld lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliustól tilos vékony műanyag szatyrokat importálni, jövő évtől kezdődően pedig tilos ezeket forgalmazni is Romániában. Az erről rendelkező törvényt szerdán hirdette ki a román államfő.","shortLead":"Júliustól tilos vékony műanyag szatyrokat importálni, jövő évtől kezdődően pedig tilos ezeket forgalmazni is...","id":"20180404_Kitiltjak_Romaniabol_a_muanyagszatyrokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e65303-069f-495c-b157-3ee2a21d91bc","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kitiltjak_Romaniabol_a_muanyagszatyrokat","timestamp":"2018. április. 04. 16:25","title":"Kitiltják Romániából a műanyag szatyrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi Turizmus Iroda működését is, ami Orbán fogorvosának érdekeltsége. ","shortLead":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi...","id":"20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69fd0cd-be01-4e71-981e-391f4935e6e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","timestamp":"2018. április. 05. 07:45","title":"Orbán fogorvosának neve is előkerül az OLAF egyik jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési adagot pár percen belül elkapkodták.","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési...","id":"20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42942ec0-b1d2-4459-b617-7074932901db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","timestamp":"2018. április. 03. 16:59","title":"Pillanatok alatt elkapkodták a Xiaomi eddigi legizgalmasabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]