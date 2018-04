Bár az alkalmazások jogosítványainak visszavonására a Facebook adatvédelmi beállításai között bármikor lehetőség van, a közösségi oldal mostantól egy-egy figyelmeztetést jelenít majd meg felhasználói hírfolyamának legtetején. A funkciót globálisan tegnap kapcsolták be, de a magyar felületen még nem találkoztunk vele, így valószínűleg kedden jelenik meg először. A dobozban ebben lévő linkre kattintva a felhasználók elnavigálhatnak egy olyan felületre, amelyben áttekinthetik, hogy milyen facebookos alkalmazások férnek hozzá adataikhoz, és ha szeretnék, saját maguk visszavonhatják ezeket az engedélyeket.

Ezen kívül a felületen keresztül a felhasználók áttekinthetik a korábban már törölt (tehát az adatokhoz jelenleg már hozzá nem férő) applikációk listáját. Azokat a felhasználókat, akiknek adataihoz a This Is Your Digital Life alkalmazás, vagy a Cambridge Analytics cég hozzáférhetett, a Facebook ugyancsak a hírfolyamon keresztül fogja értesíteni: ők egy, a Súgóközponton keresztül elérhető eszköz segítségével kaphatnak információt arról, hogy adataikkal történt-e visszaélés, vagy sem. Ugyanakkor az alkalmazások hozzáférési jogosítványaival kapcsolatos beállításokat ők is ugyanazon a felületen végezhetik el, mint a többi felhasználó.

