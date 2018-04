Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek, mint az összes többi együttvéve.","shortLead":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek...","id":"20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d826ac-6bf1-4ad4-9c6f-b9f63a65bd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","timestamp":"2018. április. 23. 08:03","title":"Ez lesz ám az élő közvetítés: 24 órában közvetítené a Földet egy cég, már Bill Gates is beállt mögéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","shortLead":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","id":"201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f4d25-e3be-4d05-9729-94f6b12585d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A Wall Street-i befektetők is fejest ugrottak a marihuánaüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","id":"20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b9c31-4f26-40ae-9f2d-348501ad50d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Havi 122 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna fizetnie a miniszterelnök-helyettesnek a svédországi vadászatok után – írja az Index a Transparency Internationalre (TI) és Deák Dániel egyetemi tanárra, nemzetközi adójogi szakértőre hivatkozva. Az adóhivatal ezt egészen másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna...","id":"20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24488d8-a563-4489-9cc3-90c06753b2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","timestamp":"2018. április. 23. 11:35","title":"A NAV szerint Semjén nem tartozhat milliókkal a svéd vadászatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Április 8-ig volt a duma, most jönnek a döntések. Orbán Viktor jól halad a saját magával folytatott tárgyalásokkal, és hamarosan eredményt hirdet, hogy kinek kell levonulnia a színről, és ki bizonyíthatja még több munkával hűségét. Soros György is meghányja-veti, mit veszít két legfontosabb intézménye azzal, hogy egy illiberális állam fővárosában működik, az első lépéseket már megtette, hogy ezek máshova költözzenek. A hét legfontosabb kérdése azonban az lett, hol tölti következő éveit Gyárfás Tamás. Ez heti belpolitikai összefoglalónk.","shortLead":"Április 8-ig volt a duma, most jönnek a döntések. Orbán Viktor jól halad a saját magával folytatott tárgyalásokkal, és...","id":"20180422_Ezt_is_megertuk_Orban_es_Soros_egyutt_bontjak_le_a_civilkedest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1fd437-3e2e-4c3f-807e-b0859f4f0898","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ezt_is_megertuk_Orban_es_Soros_egyutt_bontjak_le_a_civilkedest","timestamp":"2018. április. 22. 17:00","title":"Ezt is megértük: Orbán és Soros együtt bontják le a civilkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát, a Foodspottingot.","shortLead":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát...","id":"20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff140c-0c93-4357-9bc5-9f5a756f4717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","timestamp":"2018. április. 23. 09:33","title":"Vége az ételpornónak, bezárják az étteremkereséshez is kiváló Foodspottingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","shortLead":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","id":"20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37399a69-998f-4bfa-a34d-f983427f8c28","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","timestamp":"2018. április. 23. 10:33","title":"DNS-en őrzik meg az ikonikus lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves volt. ","shortLead":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves...","id":"20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e83c09-53c2-4073-b233-1734f0152f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:51","title":"Gyereknek adta ki magát, hogy kisfiúktól szerezzen pornóképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]