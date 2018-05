Az elmúlt években számos olyan fejlesztésről esett szó, amely jelentős változást hozhat a napelemek gyártása, valamint a panelek által megtermelt elektromos áram tekintetében. Ezek legtöbbje azonban egyelőre csak koncepció, amiről nem tudni pontosan, mikor lehet belőle konkrét megvalósítás. Az ausztrál Newcastle-i Egyetem kutatóinak bejelentése viszont úgy tűnik, valódi változást hozhat.

Nagyjából egy évvel ezelőtt "game changer" jelzővel illeték azt az általuk fejlesztett napelemet, amely méretében, képességében és árában is forradalminak tekinthető. A kutatók ugyanis egy 0,1 milliméternél (!) is vékonyabb műanyag filmrétegre “nyomtatják” a Nap energiáját felvevő paneleket, így aztán a felhelyezés is jóval egyszerűbb. Arról nem is beszélve, hogy a fejlesztők szerint a hagyományos napelemeknél több áramot termel akkor is, amikor nem ideálisan a fényviszonyok. És ami szintén nem elhanyagolható szempont: nagyjából 2000 forintba kerül négyzetmétere.

A kutatók tavaly 100 m²-nyi panelt gyártottak le, hogy az egyetemen teszteljék az eszközt, és nemrég pedig elkészült az első, "kereskedelmi forgalomba" szánt változat prototípusa is.

© Newcastle-i Egyetem

Az egyetemi fejlesztőcsapatot vezető Paul Dastoor professzor úgy fogalmazott: már legyártották és el is kezdték a panelek telepítését, a munkálatok pedig várhatóan az év közepére fejeződnek be. A napelemeket az ausztrál Hunter régióban üzemelik be.

Az ára továbbra is kevesebb mint 10 dollár (jelenlegi árfolyamon kb. 2500 forint) négyzetméterenként, a titka pedig abban rejlik, hogy a kutatók elektronikus festéket nyomtatnak a műanyagra, majd laminláják azt. A nyomtatáshoz ráadásul semmilyen különleges eszközre nem volt szükség, vagyis a jelenleg rendelkezésre álló technológiával is létre lehet hozni a paneleket.

Dastoor szerint 10 ipari nyomtató folyamatos működése elég lenne ahhoz, hogy naponta 1000 otthon számára nyomtassanak napelemet. A befektetők részéről már most nagy az érdeklődés a technológia iránt, így remélhetőleg néhány éven belül a világ más részén is megjelenhet majd.

