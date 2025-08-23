Egy egész vaddisznócsorda nézte meg a Normafa látogatóközpontot - videó

Nem egy, nem kettő, hanem több mint tíz vaddisznó legelészett péntek este a Normafa látogatóközpont buszmegálló mellett. A különös látványról videó is készült, a Facebookon közzétett felvétel szerint az állatokat este 11 óra körül látták.

Egy héttel ezelőtt hasonló felvétel készült a Városmajor közelében is, de korábban is gyakran lehetett hallani a fővárosba merészkedő vaddisznókról. A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint ezek az állatok nagyon jól alkalmazkodnak az ember közelségéhez, így gyakran feltűnnek az erdőkkel határos lakóövezetekben, sőt akár elvadult telkeken vagy városi zöldterületeken is, ha elegendő élelem és búvóhely áll rendelkezésükre. Már létezik olyan vaddisznó-populáció, amely már el sem hagyja a belterületet.

Tájékoztatásuk szerint amennyiben találkozunk egy vaddisznóval:

ne közelítsük meg;

adjunk neki menekülési lehetőséget;

ne szorítsuk sarokba;

kerüljük el az útját, lassan távolodjunk el.

Hozzátették: a kanok párzási időszakban és a malacokkal lévő kocák különösen veszélyesek lehetnek, és ne feledjük, hogy a sebesült vaddisznó is agresszív lehet.

Csupán néhány hete annak, hogy egy ilyen állat Balatonalmádiban rátámadt egy férfira, akit a sérülései miatt meg is kellett műteni.

