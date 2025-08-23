Orbán lekiskakasozta Magyar Pétert, nem randevúzik Dobrevvel, harcosait edzőtáborba hívják
Záporoznak az üzenetek a Harcosok Klubjában.
HVG
Újabb bejegyzést osztott meg a Harcosok Klubjában a miniszterelnök, írja a Magyar Nemzet.
Orbán felhívta a figyelmet a hamarosan kezdődő Otthon start programra, beszámolt az Oroszországgal folytatott energiabiztonsági tárgyalásról, valamint ukránozott, brüsszelezett és tiszázott, derül ki a lap beszámolójából.
„A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát” – idézi a kormányújság Orbánt, aki digitális trükknek nevezte a Tisza Pártot, amely szerinte lejtmenetben van, és „egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. Közben mi haladunk a saját terveink szerint, A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – közölte a minsizterelenök, aki itt is megosztotta a pénteken a közösségi oldalára feltöltött fotóját.
A miniszterelnök nemcsak a Tiszára tért ki a Harcosok klubjában, de a DK-ra is.
Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú
– tréfálkozott Orbán, akit nemrég az Átlátszó fotózott le, amint egy Schmidt Máriához köthető magángépen tart Horvátország felé.
Nem sokkal később egy zárt Facebook-csoportban arról értesítették a Harcosok Klubjának tagjait, hogy vasárnap éjfélig még jelentkezhetnek abba az „edzőtáborba”, amelyet szeptember 13-14-én Sátoraljaújhelyen tartanak. Itt lehet majd találkozni többek között Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal, de még Menczer Tamással is, írja a Telex.