Orbán lekiskakasozta Magyar Pétert, nem randevúzik Dobrevvel, harcosait edzőtáborba hívják

Újabb bejegyzést osztott meg a Harcosok Klubjában a miniszterelnök, írja a Magyar Nemzet.

Orbán felhívta a figyelmet a hamarosan kezdődő Otthon start programra, beszámolt az Oroszországgal folytatott energiabiztonsági tárgyalásról, valamint ukránozott, brüsszelezett és tiszázott, derül ki a lap beszámolójából.

„A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát” – idézi a kormányújság Orbánt, aki digitális trükknek nevezte a Tisza Pártot, amely szerinte lejtmenetben van, és „egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. Közben mi haladunk a saját terveink szerint, A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – közölte a minsizterelenök, aki itt is megosztotta a pénteken a közösségi oldalára feltöltött fotóját.

Orbán elkészült a győzelmi tervével Horvátországban Egy száját kitátó, nemzeti színű oroszlán van a borítón.

A miniszterelnök nemcsak a Tiszára tért ki a Harcosok klubjában, de a DK-ra is.

Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú

– tréfálkozott Orbán, akit nemrég az Átlátszó fotózott le, amint egy Schmidt Máriához köthető magángépen tart Horvátország felé.

Magyar Péter reagált arra, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Máriához köthető magángépen repült Horvátországba Magyar Péter hét kérdést tett fel Orbán Viktornak az ügy kapcsán.

Nem sokkal később egy zárt Facebook-csoportban arról értesítették a Harcosok Klubjának tagjait, hogy vasárnap éjfélig még jelentkezhetnek abba az „edzőtáborba”, amelyet szeptember 13-14-én Sátoraljaújhelyen tartanak. Itt lehet majd találkozni többek között Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal, de még Menczer Tamással is, írja a Telex.