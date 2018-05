Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","shortLead":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","id":"20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa8b11-c85b-4b16-a7b4-f949f65c2fc4","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","timestamp":"2018. május. 26. 15:59","title":"A számok beszélnek: ezt érdemes tudni a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fae7d2-6473-4611-aa40-7b8cea9b8e39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt egy gyerek, sokan eltűntek.","shortLead":"Meghalt egy gyerek, sokan eltűntek.","id":"20180526_Ijeszto_ciklon_csapott_le_az_Arabfelszigetre__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fae7d2-6473-4611-aa40-7b8cea9b8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760dc88f-72e3-4754-a9ba-d45866216793","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Ijeszto_ciklon_csapott_le_az_Arabfelszigetre__video","timestamp":"2018. május. 26. 10:43","title":"Ijesztő ciklon csapott le az Arab-félszigetre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat, és a látási viszonyok is rosszak.","shortLead":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat...","id":"20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b486bd-c08d-4fb5-a6ad-4c97eb6381fc","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 28. 07:50","title":"Több mint 3000 kilométerre is elért a hamu, olyan durva a hawaii vulkánkitörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b136ca5f-d51d-4b99-ab65-04776452fae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szó sincs a letelepedési kötvény reinkarnációjáról – állítják a hivatalos szervek, miután Kínában felbukkant egy erre utaló hirdetés. Mindeközben az USA tiltakozik, mert Magyarországon több százan csalással jutottak útlevélhez. ","shortLead":"Szó sincs a letelepedési kötvény reinkarnációjáról – állítják a hivatalos szervek, miután Kínában felbukkant egy erre...","id":"201821__letelepedes_ingatlanokert__usatiltakozas__visszaelesek__zart_karokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b136ca5f-d51d-4b99-ab65-04776452fae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb7bc13-7ebc-443e-b8bd-1735facc10af","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__letelepedes_ingatlanokert__usatiltakozas__visszaelesek__zart_karokkal","timestamp":"2018. május. 26. 11:00","title":"Letelepedési kötvényprogram hivatalosan nincs, mégis vannak zűrös letelepedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lett a gépen.","shortLead":"Hatalmas buli lett a gépen.","id":"20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f0668-4ef1-4bb1-8ed6-223dcafeec46","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","timestamp":"2018. május. 27. 12:06","title":"Hegedűművész nyugtatta meg az utasokat kényszerleszállás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. ","shortLead":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei...","id":"20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ff79e-f12f-437f-b032-296451f5e9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","timestamp":"2018. május. 26. 14:29","title":"Saját lánya ölette meg az idős házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közlése szerint egy közlekedési konfliktust követően bántalmazták egymást az érintettek és családtagjaik. Egy gumilövedékes fegyver is eldördült. ","shortLead":"A rendőrség közlése szerint egy közlekedési konfliktust követően bántalmazták egymást az érintettek és családtagjaik...","id":"20180526_Autos_uldozes_Gyalon__meg_kersik_a_tetteseket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62048dc0-499c-481a-b3d4-ff4be19803cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Autos_uldozes_Gyalon__meg_kersik_a_tetteseket","timestamp":"2018. május. 26. 21:38","title":"Autós üldözés Gyálon - még keresik a tetteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]