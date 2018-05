Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely egyúttal nevet is váltott: Nagy-Magyarország Park lett belőle. A bakonyi szálláshely már ezen a néven várja a turistákat.","shortLead":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely...","id":"201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9db1ca-86f0-4a47-bd53-3f6870b68d0f","keywords":null,"link":"/kultura/201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","timestamp":"2018. május. 27. 17:45","title":"Nagy-Magyarország Parkot vett a Bayer Zsolt nevével fémjelzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem adja meg magát az öregkornak.","shortLead":"Nem adja meg magát az öregkornak.","id":"20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda50577-5d55-4f1a-99e5-6333ff69afd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","timestamp":"2018. május. 28. 11:26","title":"Ian McKellen: A tisztelet nem az évek számától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik elvették egy padon alvó ember pénztárcáját, majd az egyikük a bűncselekmény szemtanúját bántalmazta. Harmadik társukat, a 19 éves Farkas Erik Gézát a nyomozók továbbra is keresik.","shortLead":"A ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik elvették egy padon alvó ember pénztárcáját, majd az egyikük...","id":"20180528_Felismeri_ezt_a_ferfit_Rablas_miatt_keresi_a_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cc4503-bd17-420f-8b18-1176840b1be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Felismeri_ezt_a_ferfit_Rablas_miatt_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Felismeri ezt a férfit? Rablás miatt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","shortLead":"Egyre több magyar hagyja el az országot, ráadásul inkább a magas végzettségűek vándorolnak ki.","id":"20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e4f5a5-13c1-40d9-9c63-660fd275d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a0871-d5e5-4f12-ada0-49ddddfdd792","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Megduplazodott_a_kivandorolt_magyarok_szama_2012_ota","timestamp":"2018. május. 28. 15:52","title":"Megduplázódott a kivándorolt magyarok száma 2012 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejött Hajnóczy Soma bűvész világbajnok BL-jóslata. Arra a kérdésre, hogy hogyan csinálta, csak ennyit mondott: ez a munkája.","shortLead":"Bejött Hajnóczy Soma bűvész világbajnok BL-jóslata. Arra a kérdésre, hogy hogyan csinálta, csak ennyit mondott...","id":"20180529_Ezt_hogy_csinalta_Hajnoczy_Megjosolta_a_BLdonto_pontos_eredmenyet_es_nyert__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83678c66-2cd4-4401-88b1-f4e62602eb11","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Ezt_hogy_csinalta_Hajnoczy_Megjosolta_a_BLdonto_pontos_eredmenyet_es_nyert__video","timestamp":"2018. május. 29. 11:29","title":"Ezt hogy csinálta Hajnóczy? Megjósolta a BL-döntő pontos eredményét és nyert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","shortLead":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","id":"20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934b16e-a7a4-4871-91aa-3a5355079e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. május. 27. 14:55","title":"Az unió soros elnöke Orbán \"kottájából\" játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f2de82-b099-44eb-b6c3-a4c544f3ccf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új emlősfajt fedeztek fel egy 130 millió éves észak-amerikai koponyalelet alapján, amely az ősi Pangea szuperkontinens szétválásának időpontját is későbbire teheti.","shortLead":"Új emlősfajt fedeztek fel egy 130 millió éves észak-amerikai koponyalelet alapján, amely az ősi Pangea szuperkontinens...","id":"20180529_130_millio_eves_koponyalelet_pangea_uj_emlosfaj_cifelliodon_wahkarmoosuch_ragadozo_paleontologia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8f2de82-b099-44eb-b6c3-a4c544f3ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e04eda-3656-48e3-8049-85e93d033637","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_130_millio_eves_koponyalelet_pangea_uj_emlosfaj_cifelliodon_wahkarmoosuch_ragadozo_paleontologia","timestamp":"2018. május. 29. 09:03","title":"Találtak egy 130 millió (!) éves koponyát, ez bizony egy eddig nem ismert fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]