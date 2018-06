Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB szerint „nem véletlen nincs barátja” Hadházynak.","shortLead":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB...","id":"20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649d512-3097-4fd3-b569-9c495bad41e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","timestamp":"2018. június. 20. 11:57","title":"SRB még belerúgott egyet az LMP-ből kilépő Hadházyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészüli rá.","shortLead":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészüli rá.","id":"20180621_autos_nyaralas_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00422ec-0421-46fc-81de-6c724c8497af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_nyaralas_elott","timestamp":"2018. június. 21. 08:21","title":"Ha ezeket a pontokat betartja, nagyjából megtette, amit egy autósnak nyaralás előtt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53e515a-a692-4c9d-ac4a-1b1d57188386","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Onkológiai Intézet új vezetője dobta be a javaslatot egy konferencián. Kardiológiai termékadót is bevezethetnek.","shortLead":"Az Országos Onkológiai Intézet új vezetője dobta be a javaslatot egy konferencián. Kardiológiai termékadót is...","id":"20180620_onkologiai_termekado_dohanytermekekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53e515a-a692-4c9d-ac4a-1b1d57188386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2046f01-7ca4-4e5a-a6da-149375a22a14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_onkologiai_termekado_dohanytermekekre","timestamp":"2018. június. 20. 17:48","title":"Jöhet az onkológiai termékadó a dohánytermékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","shortLead":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","id":"20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc65e210-fb32-4f73-80e7-7764939b39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","timestamp":"2018. június. 21. 05:15","title":"Nagy lesz a szigor idén parlagfűügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új mesterséges intelligencia technológiát, amelyet a cég szakemberei öt éve fejlesztenek.","shortLead":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új...","id":"20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5373f8-24b5-433b-988c-67f9bd4d16bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"Már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy simán leérveli egy vitában az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efa3c28-4341-42c0-b0d1-a9c173d8b47f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyár közepétől már nem helyettes államtitkár.","shortLead":"Nyár közepétől már nem helyettes államtitkár.","id":"20180619_Felmentettek_Altusz_Kristofot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6efa3c28-4341-42c0-b0d1-a9c173d8b47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202ebaf-d00d-4719-9fa8-7ff6ad059948","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Felmentettek_Altusz_Kristofot","timestamp":"2018. június. 19. 09:06","title":"Felmentették Altusz Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","shortLead":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","id":"20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bebc170-f2fa-4885-882f-4de91cd9a2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","timestamp":"2018. június. 19. 14:55","title":"Két hétig működött a vizes vb-re épült nyilvános vécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget felvásárló PPF Group egyik divíziójának vezetőjét, Jan Hanust választották – értesült a Kreatív. ","shortLead":"A céget felvásárló PPF Group egyik divíziójának vezetőjét, Jan Hanust választották – értesült a Kreatív. ","id":"20180620_kineveztek_a_magyar_telenor_uj_vezerigazgatojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f17e6-222d-4634-868f-c40c5bfc96e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_kineveztek_a_magyar_telenor_uj_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. június. 20. 18:52","title":"Kinevezték a magyar Telenor új vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]