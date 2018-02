[{"available":true,"c_guid":"158f9dde-e5a2-4e52-a5e6-4b0e34ccb919","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelentések szerint Cruz többször is rész vett a csoport Tallahassee környékén tartott kiképzésein. Az ámokfutó ellen csütörtökön emeltek vádat, 17 rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt.","shortLead":"A jelentések szerint Cruz többször is rész vett a csoport Tallahassee környékén tartott kiképzésein. Az ámokfutó ellen...","id":"20180216_Feher_fajgyulolo_szervezettel_allt_kapcsolatban_a_floridai_meszaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158f9dde-e5a2-4e52-a5e6-4b0e34ccb919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a151502-08b7-4aef-93cd-2a7f227fdd75","keywords":null,"link":"/vilag/20180216_Feher_fajgyulolo_szervezettel_allt_kapcsolatban_a_floridai_meszaros","timestamp":"2018. február. 16. 06:25","title":"Fehér fajgyűlölő szervezettel állt kapcsolatban a floridai mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e947b36-4138-435a-85e5-9b473c84de92","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A tavaly műtéteken átesett színészlegenda a Nemzeti Színház Úri muri című darabjában tér majd vissza idén.","shortLead":"A tavaly műtéteken átesett színészlegenda a Nemzeti Színház Úri muri című darabjában tér majd vissza idén.","id":"20180217_Ma_70_eves_Cserhalmi_Gyorgy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e947b36-4138-435a-85e5-9b473c84de92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870c7481-4cdd-447d-a4b9-1316dec009ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Ma_70_eves_Cserhalmi_Gyorgy","timestamp":"2018. február. 17. 17:36","title":"Ma 70 éves Cserhalmi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492c154f-8329-4ac6-ac66-f10ef76a55ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál kommentátor kínai sportolókra vonatkozó megállapítását állítólag nem úgy kell érteni, ahogy hangzott. Újabb példa arra, hogy élő adásban nem árt óvatosan fogalmazni. ","shortLead":"Az ausztrál kommentátor kínai sportolókra vonatkozó megállapítását állítólag nem úgy kell érteni, ahogy hangzott. Újabb...","id":"20180216_kiakadtak_a_nezok_egy_ausztral_kommentator_beszolasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492c154f-8329-4ac6-ac66-f10ef76a55ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d851d2c-d816-4585-a4ea-c8fcb4915567","keywords":null,"link":"/sport/20180216_kiakadtak_a_nezok_egy_ausztral_kommentator_beszolasan","timestamp":"2018. február. 16. 19:55","title":"„Mind ugyanúgy néz ki”: kiakadtak a nézők egy ausztrál kommentátor beszólásán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvodák, boltok, gyorséttermek is várják a nyugdíjasokat, akik szövetkezeti tagként térnének vissza a munkába. A többi dolgozó pedig aggódhat, hogy így tartják alacsonyan a fizetéseket.","shortLead":"Óvodák, boltok, gyorséttermek is várják a nyugdíjasokat, akik szövetkezeti tagként térnének vissza a munkába. A többi...","id":"20180216_Az_unoka_hamburgert_sut_a_nagypapa_a_kasszaban_all__ahogy_a_Fidesz_elkepzeli_a_munkahelyi_idillt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfdeeb4-20d1-4e02-a43a-5d7e5cef1132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Az_unoka_hamburgert_sut_a_nagypapa_a_kasszaban_all__ahogy_a_Fidesz_elkepzeli_a_munkahelyi_idillt","timestamp":"2018. február. 16. 14:20","title":"Papa a kasszában, az unoka krumplit süt – íme a munkahelyi Fidesz-idill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felfedezték maguknak az üdülőövezeteket és zártkerteket a nagyvárosok megdrágult lakáspiacáról kiszoruló kispénzű vevők. Még Budapest környékén is lehet 5 millió forint alatt lakható vagy azzá tehető ingatlant vásárolni.","shortLead":"Felfedezték maguknak az üdülőövezeteket és zártkerteket a nagyvárosok megdrágult lakáspiacáról kiszoruló kispénzű...","id":"20180216_Zartkertekbe_es_uduloovezetekbe_szorulnak_a_kispenzu_vevok_az_elszallo_budapesti_arak_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d73ac0-0b68-40bc-b83a-f82ff6a095d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Zartkertekbe_es_uduloovezetekbe_szorulnak_a_kispenzu_vevok_az_elszallo_budapesti_arak_miatt","timestamp":"2018. február. 16. 11:04","title":"Zártkertekbe és üdülőövezetekbe szorulnak a kispénzű vevők az elszálló budapesti árak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnap hajnalban. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban. ","id":"20180216_Autosok_figyelem_karbantartas_miatt_rovid_ideig_nem_lehet_majd_ematricat_venni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38fe89f-109d-4afb-9bc8-a0a9f15b30e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_Autosok_figyelem_karbantartas_miatt_rovid_ideig_nem_lehet_majd_ematricat_venni","timestamp":"2018. február. 16. 13:27","title":"Autósok, figyelem: karbantartás miatt rövid ideig nem lehet majd e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kaszinókhoz hasonlította a közösségi oldalakat Soros György egy friss véleménycikkében. Szerinte a legnagyobb internetes cégek becsapják a felhasználókat, és a hajdan innovatív cégek már a fejlődés akadályaivá váltak. Név szerint említette itt a Facebookot és a Google-t, amelyek Davosban is nyíltan kritizált már.","shortLead":"Kaszinókhoz hasonlította a közösségi oldalakat Soros György egy friss véleménycikkében. Szerinte a legnagyobb...","id":"20180216_soros_velemenycikkben_is_nekiment_a_facebooknak_es_a_googlenak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a35a8-de12-4317-b4c1-cde45e153faf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_soros_velemenycikkben_is_nekiment_a_facebooknak_es_a_googlenak","timestamp":"2018. február. 16. 17:18","title":"Soros véleménycikkben is nekiment a Facebooknak és a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hó mellett lesz eső és havas eső is. Vasárnap pedig erős lesz a szél.



","shortLead":"A hó mellett lesz eső és havas eső is. Vasárnap pedig erős lesz a szél.



","id":"20180217_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b164644b-153c-4bd5-84d8-e85501c1101e","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","timestamp":"2018. február. 17. 15:37","title":"Figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]