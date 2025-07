Novák Előd feljelentette Karácsony Gergelyt a Pride miatt, elrendelték a nyomozást

„Elrendelték a nyomozást Karácsony Gergely és bűntársai ellen tett feljelentésem nyomán” – közölte Novák Előd a Facebookon. A Mi Hazánk alelnöke a Pride miatt tett feljelentést. A posztban azt írja, „egyértelmű a helyzet, hiszen jogerősen betiltott gyűlésről van szó, s a Btk. szerint: Aki megtiltott gyűlést szervez, vagy azon való részvételre a gyülekezési jogról szóló törvény szerint felhív, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A politikus szerint az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda Pénzügyi Visszaélések Elleni Osztálya nyomoz.

Egy másik nyomozás is indult a Budapest Büszkeség néven tartott százezres felvonulás miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közölte, hogy a szombati megtiltott gyülekezés résztvevőivel összefüggésben a rendőrség vizsgálja a történéseket, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.

A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított a Pride miatt Ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást.

Orbán Viktor miniszterelnök már vasárnap, a Pride másnapján azt üzente a Harcosok klubja tagjainak, hogy „a gyermekvédelmi népszavazáson a magyarok egyértelmű döntést hoztak. A törvényekről ennek megfelelően döntöttünk. Mindenkit tájékoztattunk, a jogszabályokat mindenki ismeri. A többi a hatóságok feladata, a politikának itt már nincs dolga.”

Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy büntetések jönnek, ugyanakkor a Pride körül igen bonyolult jogi helyzet alakult ki: a Budapest Büszkeség menetét ugyanis a fővárosi önkormányzat hirdette meg saját rendezvényként, a rendőrség viszont betiltotta azt.

A hatósági eljárást több jogvédő szervezet és a Karácsony Gergely vezette önkormányzat is vitatta, álláspontjuk szerint ugyanis a Budapest Büszkeség menet jogilag egy fővárosi rendezvény volt, amire nem a gyülekezési törvény vonatkozik, ezáltal be sem kellett jelenteni a rendőrségnél. És miután nem jelentették be, a rendőrségnek nem volt arra jogi lehetősége, hogy betiltsa.

Nem csak Karácsony Gergelyt jelentették fel a Pride miatt, Pankotai Lili csütörtökön írta a Facebookon, hogy ő is értesítést kapott erről.

Pankotai Lilit feljelentették, amiért részt vett a Pride-on „Megtiszteltetés, hogy én lehetek az első, akit feljelentettek” – írja.

Az Ügyvédkör elnöke szerint egyébként nem lehet megbírságolni a résztvevőket. Magyar Péter azt ígérte: ha büntetéseket szabnak ki, kormányra kerülve eltörlik azokat.