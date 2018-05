Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszteri meghallgatások után várhatóan pénteken alakul meg az új kormány, Trócsányi László régi-új igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter pedig már aznap megkapják a miniszterelnöktől első feladatukat, hogy a lehető legrövidebb idő alatt dolgozzák ki alaptörvény a hetedik módosításának és a Stop Soros szigorításának tervezetét – jelentette be a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.","shortLead":"A miniszteri meghallgatások után várhatóan pénteken alakul meg az új kormány, Trócsányi László régi-új igazságügyi...","id":"20180514_rogan_gazdasagi_bizottsagi_meghallgatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e2954c-dd06-4ce9-a556-effdef1b320a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_rogan_gazdasagi_bizottsagi_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 14. 11:32","title":"Rogán: Az új kormány már első ülésén tárgyalni fogja a Stop Soros szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","shortLead":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","id":"20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd792b42-2dea-427b-9dc1-6465b3c21171","keywords":null,"link":"/sport/20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","timestamp":"2018. május. 14. 07:13","title":"Sorozatban hetedszer bajnok a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7dcd44-5964-46da-bfec-c37ab2bcd0ac","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A mindennapi stressz kezelésének nagy része az egyéni személyiségtípusunkon múlik, vagyis sokat elárul rólunk az, ahogyan a stresszt kezeljük. Megoldási módjaink igencsak eltérhetnek másokétól; ami minket nyomaszt, lehet, hogy másnak meg sem kottyan, és fordítva.","shortLead":"A mindennapi stressz kezelésének nagy része az egyéni személyiségtípusunkon múlik, vagyis sokat elárul rólunk az...","id":"20180514_Milyen_stresszkezelo_tipus_vagy_","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7dcd44-5964-46da-bfec-c37ab2bcd0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6a54c-0c01-4885-afc0-26c57b0cbefd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180514_Milyen_stresszkezelo_tipus_vagy_","timestamp":"2018. május. 14. 09:15","title":"Milyen stresszkezelő típus vagy? A válasz segíthet az állásinterjú során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea a címére bejegyzett céghálóról nem akart beszélni a miniszterjelölti meghallgatásán, az ellenzék pedig úgy döntött, nem kérdezi erről.","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea a címére bejegyzett céghálóról nem akart beszélni a miniszterjelölti meghallgatásán, az ellenzék...","id":"20180514_A_miniszterjelolt_szerint_maganugy_hogy_a_lakasara_az_allamot_lehuzo_ceghalot_jegyeztek_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fa074-bf4b-4850-987b-daeca65fbc53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_A_miniszterjelolt_szerint_maganugy_hogy_a_lakasara_az_allamot_lehuzo_ceghalot_jegyeztek_be","timestamp":"2018. május. 14. 16:24","title":"A miniszterjelölt szerint magánügy, hogy a lakására az államot lehúzó céghálót jegyeztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert egy montecarlói pókerversenyen. A Németországban élő hobbipókeres ezután rögtön fel is mondott a munkahelyén és hazaköltözik – írja az Index.","shortLead":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert...","id":"20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c072c7-1d0c-4030-a0ea-befc1860d71f","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","timestamp":"2018. május. 12. 21:06","title":"Felmond és hazajön a pókeren 57 milliót nyert magyar blöffkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01ce8ee-8742-4da0-956b-52116e4a9bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy izraeli újságíró szerint Magyarország blokkolta azt a franciák vezette kezdeményezést, amelyben az Európai Unió elítélte volna az amerikai elnök döntését Jeruzsálem státuszáról. \r

","shortLead":"Egy izraeli újságíró szerint Magyarország blokkolta azt a franciák vezette kezdeményezést, amelyben az Európai Unió...","id":"20180513_orban_trump_macron_izrael_palesztina_jeruzsalem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d01ce8ee-8742-4da0-956b-52116e4a9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dad365-66d1-4399-ab83-38e77123a29b","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_orban_trump_macron_izrael_palesztina_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 13. 11:45","title":"Orbán bevédte Trumpot Macronnal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24313c38-7fe5-42f6-8366-33a4c65fcd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akárcsak tavaly, idén is a Győri Audi ETO KC és a Vardar Szkopje mérkőzött a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében. A győriek klasszisuk, Görbicz Anita születésnapján nyerték meg a negyedik BL-trófeájukat. Ráadásul történelmet írtak: amióta négyes döntőben dől el a BL-győzelem sorsa, még senkinek nem sikerült a címvédés.","shortLead":"Akárcsak tavaly, idén is a Győri Audi ETO KC és a Vardar Szkopje mérkőzött a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében...","id":"20180513_gyor_szkopje_noi_kezilabda_bl_donto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24313c38-7fe5-42f6-8366-33a4c65fcd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1172ea7f-08bf-4b78-abb8-454d48ec713b","keywords":null,"link":"/sport/20180513_gyor_szkopje_noi_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2018. május. 13. 18:05","title":"Hosszabbításban harcolta ki a címvédést a győri kézisek a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]