Nem lett jobb a gyerekeknek attól, hogy a szüleik is digitális bennszülöttek

Volt korábban a szakemberek körében egy olyan illúzió, hogy a gyerekeiket sokkal jobban meg fogják tudni védeni a szüleik a digitális világ veszélyeitől, ha már ők maguk sem lesznek digitális bevándorlók, azaz, ha már ők is anyanyelvi szinten ismerik ezt a világot. Ma már elértük, hogy a szülők generációja nem digitális bevándorló, de semmit nem változott a szülői mediáció” – jelentette ki Kósa Éva pszichológus a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete (NGYSZ) konferenciáján.

A szülőknek mindig is feladata volt, hogy gyermekeiknek a lehető legtöbb dolgot megmagyarázzanak a világról, hogy mi miért van, mi helyes, mi helytelen, ám ez a média területén, különösen a digitália korában nagyon nehéz. Már csak azért is, mert a történelemben most először fordul elő, hogy egy generáció sokkal többet tud a világ egy szeletéről, mint az előző generáció.

Azok, akik beleszülettek a digitális korba, elvileg automatikusan magukba szívják a különböző kütyük kezelését, az őket érdeklő tartalmakhoz való hozzáférés módjait, vagy hogy hogyan kell egyidőben fogyasztani különböző médiumokat. És ezzel sokszor magukra is maradnak az ezekből rájuk leselkedő veszélyekkel.